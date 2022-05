Rozstání rozhodlo čtyřmi brankami už v prvním poločase, hattrick si do osobních statistik připsal Daniel Vik, stihl ho za 48 minut. Cvikob hrál už od 16. minuty bez vyloučeného Aleše Urbana. „To domácím nepomohlo, první žlutou dostal za faul na půlce, druhou za ruku, nebylo to nic brutálního, ale za ruku mohl klidně dostat hned červenou,“ konstatoval Roman Passian.

Cvikov je podle jeho slov oslaben. „Mohli jsme dát daleko víc gólů, něco chytil gólman, další šance jsme zahodili sami.“

Pohled na tabulku se Passianovi líbí. „Výsledky ostatních nám nahráli, pěkně se to nahoře zamotalo, ale teď už to máme ve své moci. Teď nás čekají Doksy, Rapid Liberec a od neděle za čtrnáct dní Žibřidice. To bude hodně zajímavé, čekám že přijde 500 diváků,“ řekl kouč nového lídra.

Žibřidice nestačily doma na Vesec 3:4, třebaže vedly už o dvě branky 3:1. Hostům pomohl třemi góly Emanuel Tichý, ten poslední dal v 75. minutě a rozesmutnil většinu z dvou stovek fanoušků. „Návštěva byla pěkná, přijeli lidi z Vestce, podelsaly se na tom i čarodějnice, které jsme po zápase dělali na hřišti. Zápas jako takový se nám ale moc nepovedl,“ uvedl manažer poraženého ambiciózního klubu Antonín Toločko s tím, že rozhodl gól těsně před koncem první půle, kterým hosté snížili z 1:3 na 2:3. „Vesec byl běhavější, potvrdilo se, že se nám na něj historicky moc nedaří.“

Dubnický nováček doma zazářil, když Hodkovice spláchl 7:3. V poločase už domácí vedli 6:1.

„Hráči překvapili sami sebe. mě, ale i početnou diváckou kulisu. Hráli jsme v pohodě a byli hodně efektivní. Byl jsem překvapen, jak lehce jsme dávali branky, dařilo se nám, hosté se ocitli překvapivě v roli sparingpartnera. Nyní to chce potvrdit ve Stráži nad Nisou,“ má jasno Rudolf Věchet, dubnický trenér. Jeho syn Radim Věchet trefil čtyři góly a je aktuálně nejlepším střelcem celé soutěže. Hattrick pak přidal Josef Kopecký, který tak krásně oslavil 40té narozeniny.

Mladá parta z VTJ Rapid Liberec zaskočila třetí Kamenici, s kterou uhrála remízu 2:2. A to za favorita srovnával až v 93. Tomáš Stummer.

„Sehráli jsme nešťastné utkání, ve kterém jsme prakticky dali čtyři góly. Vedli jsme a byli lepší. Ale soupeř vyrovnal. Nám se navíc nešťastně zranil Miklovič. To na nás asi zanechalo stopy. Rapid nás pak přehrával a skóre otočil. Posledních deset minut jsme ale měli velký tlak a urvali v nastavení alespoň bod. Takže nakonec ta remíza asi spravedlivá,“ hlesl Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

Doksy zvládly důležité utkání dvou celků ze spodku tabulky. Doma porazily Žandov 3:1, na jaře poprvé vyhrály a posunuly se před Spartak zpátky na jedenáctou příčku.

„Vyhráli jsme zaslouženě. Hráli jsme svou hru a vyšlo nám to. Kluci podali obětavý výkon. Byla to bitva o šest bodů, je důležité, že jsme jí zvládli. Od těch lepších týmů už nedostáváme takové dardy a snažíme se držet krok. Zápasy s celky, které jsou dole, prostě musíme zvládat,“ zdůraznil Karel Kapoun, vedoucí Doks.

„Rozhodl první poločas, dostali jsme brzo gól a domácí byli na koni. Měli tam dva rychlé kluky, se kterými jsme si nedokázali poradit. Po změně stran už domácí hráli to, co potřebovali. Bude to těžké, teď nás čekají těžcí soupeři,“ smutně pravil Jan Studenovský, kouč Žandova.