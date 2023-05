Favorit se na výhru hodně nadřel, domácí dlouho odolávali. „Byl to za mě vyrovnaný zápas, opět jsme dojeli na neproměňování šancí, aktuálně se nám celkově moc nedaří,“ hlesl Miroslav Žák, vedoucí Cvikova.

„Domácí mají záchranářské starosti, my ty opačné, takže jsme počítali, že to nebude žádná sranda. Domácí se hodně zatáhli, bránili, míče nakopávali, chyběla jim mezihra. Nás poučil nezdar v Jablonném a s touto taktikou jsme se vypořádali. Jeli jsme Cvikova s cílem naplno bodovat, což se podařilo,“ řekl kouč Liberce Pavel Jakubec.

Ruprechtice – Jilemnice 2:0 (1:0)

Také druhý tým tabulky se na výhru pořádně nadřel, dohrával navíc bez vyloučeného Berkovce.

„Velký a urputný boj, ve kterém se na fotbal moc nedostávalo. Měli jsme šance, které jsme neuměli proměnit, ale také soupeř pár příležitostí měl. Naštěstí jsme dali gól do poločasu a pak v závěru z penalty,“ pravil ruprechtický funkcionář Miloslav Cihlář.

„Myslím, vyhrálo šťastnější mužstvo. My jsme sice neodehráli špatné utkání, ale když nedáme branku tak nemůžeme pomýšlet na body. Do dalšího utkání, které je hodně důležité, půjdeme opět s cílem už konečně vyhrát,“ kroutil hlavou Aleš Skalický, jilemnický trenér.

Jestřebí – Hodkovice 2:3 (1:2)

Ve šlágru kola vyhrály čtvrté Hodkovice, které tak na Jestřebí ztrácí jediný bod.

„Dostali jsme rychlé dva góly, soupeř nehrál vůbec špatně. Když jsme vyrovnali, měli jsme být na koni. Místo toho ale přišel třetí gól Hodkovic. Musím uznat, že hosté vyhráli zaslouženě, byl to asi nejlepší tým, s kterým jsme na jaře hráli,“ sportovně přiznal Daniel Kýček, domácí kanonýr.

Jestřebí pak zvládlo dohrávku, když vyhrálo v Doksech těsně 2:1.

„Jsem rád za vítězství, které jsem vykoupili zraněním dvou hráčů. Už v 1. minutě musel s vykloubeným ramenem odstoupit stoper, zasahovala záchranka. Nakonec jsme ale silou vůle a bojovností tři body získali a myslím, že zaslouženě,“ prohlásil hostující trenér David Novotný.

Doksy – Dubnice 5:0 (3:0)

Souboj dvou sousedů v tabulce byl jasnou záležitosti domácích, kteří v utkání dominovali, zaslouženě zvítězili a bodově odskočili týmům ze spodku tabulky.

„Hosté nehráli tak špatně. Hlavně jsme uhlídali Radima Věcheta, jejich klíčového hráče. V prvním poločase jsme byli jasně lepší, po změně stran to bylo všelijaké, ale přidali jsme další dvě branky a zaslouženě zvítězili. Zdá se mi, že forma týmu se zvedá. Uvidíme, jak to bude v dalších zápasech,“ pravil spokojený kouč Doks Jan Studenovský.

To hosté na jaře výsledkově strádají, z posledních čtyř zápasů sebrali jediný bod.

„Výsledek plně odpovídá dění na hřišti. Už v první minutě daly Doksy břevno, pak přicházely další šance. Bylo jen otázkou času, kdy nám to tam spadne. Přijeli jsme v hodně slátané sestavě. Vypadá to, že zbytek jara dojedeme nějak přes bolest,“ hlesl Radim Věchet, dubnický útočník.

Vratislavice – Hrádek n. N. B 1:2 (0:1)

Dlouhých sedm zápasů se hráči Vratislavic neradovali z vítězství. Proti Hrádku B to vypadalo na bod, hosté ovšem v poslední minutě rozhodli o vítězství.

„Objektivně byl Hrádek vesměs po celý první poločas lepším týmem. My se trápili a byli oproti nim pomalejší, nedůrazní a nepřesní. Své náznaky šancí ale nedokázal dotáhnout do konce,“ hodnotil první půli trenér Vratislavic Daniel Vlk.

Druhé dějství vypadalo ze strany domácích daleko lépe. „Po poločasové přestávce, kdy jsme si něco řekli v kabině, jsme začali hrát lépe a dokázali vyrovnat. Utkání by možná slušela remíza. V 90. minutě ale letěl vysoký balon do vápna, brankář šel do skrumáže, míč neměl a od jeho hlavy se odrazil přímo do šibenice,“ kroutil hlavou.