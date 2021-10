Šlágr 11. kola fotbalového krajského přeboru libereckého regionu měl tradičního vítěze. Ostře sledované derby Višňová Frýdlant vyhrál opět domácí tým, tentokrát 2:1. Hosté hodlali ukončit 24 let dlouhé čekaní na výhru, ale náskok z úvodu duelu před pěti stovkami diváků neudrželi.

Derby v KP: Višňová - Frýdlant 2:1. | Foto: Hanka Strnádková

„Věděli jsme, že to bude na višňovském prasečáku, tedy špatném hřišti, hlavně o boji… Dostali jsme se do vedení, ale to jsme bohužel neudrželi a domácí po našich hrubých individuálních chybách otočili. Pak ve druhé půli zaparkovali na vápně autobus a hráli na dva silové brejky, tak jak to dělají v každém zápase, když vedou,“ řekl Martin Budzel, předseda frýdlantského Slovanu, který na Višňovou vyzrál naposledy v roce 1997, tedy před 24 lety.