Aktuálně osmý tým soutěže ohlásil přesun do okresního přeboru. „Je nás málo, nemáme lidi. Naše generace, která to patnáct let táhla, už zestárla, je nám kolem pětatřiceti. A mladých je málo. Pokud se tu ukáží, tak jdou za lepšími podmínkami do okolních klubů, peníze jsou lákavé. A ta starší generace už krajskou soutěž hrát nechce,“ sdělil Deníku Tomáš Vacek, sekretář FK Rynoltice.

Krajská soutěže tak z rynoltického trávníku zmizí po dlouhých patnácti letech.

Poslední místo si už zajistily Ruprechtice, které jsou na jaře zoufalé a nevybojovaly jediný bod. Naposledy prohrály na půdě pěnčínského Sokola 3:4.

Českolipská Lokomotiva doma vydřela bod proti Chrastavě. Remízu zařídil chvilku před koncem Rolenc, který pohotově dorazil míč do branky, který se odrazil od břevna hostující branky.

Česká Lípa už ví, že nebude poslední, na jaře nasbírala 19 bodů a její záchranářské naděje jsou stále velké. Samozřejmě jim pomohla situace Rynoltic. Lokotka může skončit dokonce dvanáctá. Musela by ale porazit Sokol Pěnčín a doufat, že prohrají Semily.

„S Chrastavou to byl zlatý bod. V prvním poločase měli hosté hromadu šancí, po jabloneckém Pěnčínu to byl jasně nejlepší soupeř, se kterým jsme hráli. V závěru jsme šťastně vyrovnali, bod je opravdu cenný,“ přiznal Tomáš Fišer, jednatel českolipské Lokomotivy.

Ta bude muset čekat na pohyby týmů v jednotlivých soutěží. „Nikdo neví, kdo přihlásí jakou soutěž. My pevně věříme, že se zachráníme. Bylo by super vyhrát v Pěnčíně a doufat, že Semily padnou. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Bude se rozhodovat až při přihláškách týmů do další sezony,“ dodal Fišer.

České Lípě vůbec nepomohla nečekaná výhra trápících se Semil na půdě Doubí. „Nebudu to komentovat, ale nějaký názor na to určitě mám. Stačí se podívat na domácí sestavu," usmál se Fišer.

Vedoucí FC Pěnčín se překvapivě nadřel na půdě Mimoně. Oslabení domácí rozhodli o výhře 5:3 dvěma brankami v posledních pěti minutách. „Jednoduché vítězství to nebylo.Hodně nám pomohli Ňulíček a Pumrle. Ti hru oživili a strhli jsme tak utkání na naši stranu. Už jsme k němu ale přistoupili volněji, o poločase byla trochu bouřka v kabině, udělali jsme nějaké změny a pak jsme to dvěma góly otočili a zvítězili,“ zdůraznil Miroslav Procházka, kouč Pěnčína.

„Hosté mají kvalitu, o tom není pochyb. Ale my jsme sehráli jedno z nejlepších utkání v sezoně. Měli jsme personální problémy, navíc musel velmi brzy kvůli zranění střídat Filip Foubík. Nakonec rozhodl fakt, že hosté prostřídali a měli prostě více sil. Pěnčín vyhrál zaslouženě, ale my jsme mohli klidně ten bod uhrát,“ měl jasno Pavel Vít, kouč Mimoně, která patří na jaře k nejlepším celkům v soutěži.

Blízko druhému místu je celek Košťálov Libštát, který doma přetlačil na jaře trápící se Rychnov 3:2.

„Prohrávali jsme, ale nakonec jsme to otočili. Rychnov byl ale hodně dobrý, první poločas sice vypadal tragicky,ale do druhé půli to trochu přeskupil a bylo to znát, byl vpředu silnější,“ podotkl domácí trenér Ivo Jiříček.

„Domácí byli od začátku lepším týmem. Více drželi balón a dobře kombinovali. My jsme dělali dost chyb. Probudili jsme se v druhém poločase a po dvou standardních vedeních jsme se dostali do vedení. Závěr ale opět patřil domácím, kteří zápas otočili na svoji stranu,“ pokrčil rameny Ondřej Králíček, kouč Rychnova.