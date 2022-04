„Obešlo se to bez zranění, jenom klasicky pokopané kotníky,” říká klidně trenér Bozkova Roman Brožek. „Rozhodně si nemyslím, že by takhle vyhrocené zápasy byly chybou rozhodčích, oni posoudí situaci tak, jak ji vidí. Já rozhodčí při takových zápasech obdivuju,” pokračuje Brožek.

„Nastoupili jsme proti mančaftu, ve kterém hrají bývalí ligoví hráči, a který výkonnostně převyšuje celou soutěž, takže jsme vůbec nečekali, že by se hra mohla vyvíjet tímhle směrem,“ hodnotí trenér. „Na začátku jsme dali dva rychlé góly a myslím, že držkovští byli zaskočení. Oni jsou ten typ hráčů, kteří chtějí vyhrávat, takže emocí tam bylo docela dost,“ popisuje průběh zápasu.

Za Bozkov se dvakrát trefil do sítě Josef Balcar, který byl zároveň nejčastějším terčem soupeřových zákroků. „To už je taková moje role, chodím hodně dopředu, vypichuju balóny a soupeři mě hodně faulují. Ne, že bych si to užíval, ale jsem v tom dobrej, tak to dělám,“ usmívá se Balcar, přestože na jeho nohách je vidět, že ho fotbal bolí.

Pro tým je to třetí zápas jarní části a stále jsou bez prohry. Zimní příprava se vydařila na výbornou. „Minulý rok jsme měli velké problémy. Nikdo nechodil na tréninky, na zápasy jsme se sešli v deseti lidech. Dneska je to naštěstí jiné, zapracováváme mezi chlapi nové dorostence, někdo se do hry vrátil po delším zranění. Na trénink dojde i dvacet lidí,” vysvětluje trenér. „Příští týden nás čekají Plavy. Tam bychom chtěli uhájit taky aspoň jeden bod. Potom už to budou zápasy, ve kterých bychom chtěli víc bodovat a definitivně se tak zachránit a připravit se novou sezónu,” dodává Brožek.

Potíže s hráčskou základnou mužského týmu se podařilo vyřešit, s mládeží jsou na tom v Bozkově docela bledě. „Máme čtyři vlastní dorostence, kteří jsou spojeni s oddílem Železného Brodu. Jinak to nejde, nemůžeme klukům říct - omlouváme se, my pro vás letos nemáme družstvo, ale přijďte za rok, to mladší kluci vyrostou a bude vás víc,” povzdechne si Stanislav Doubek, starosta Sokolské jednoty, pod kterou spadá i oddíl kopané.

„Ale docela se daří družstvu přípravky, kam chodí holky, kluci, psi i kočky. Máme i nového trenéra, který to vede dobře a líbí se to i rodičům. Takže máme naději, že bychom mohli vytvořit novou fotbalovou generaci,” neskrývá radost Doubek.

Stanislav Doubek je zároveň starosta obce Bozkov, kde si fotbalisté nemohou stěžovat ani na zázemí, ani podporu diváků. Potýkají se ale s problémem, se kterým se potýká většina malých obcí. Jen těžko shánějí stabilní kádr. „V mládežnickém fotbale mi navíc trochu chybí rozmanitost. V mojí generaci mohl hrát osmiletý kluk v útoku a za ním nastoupil patnáctiletý stoper. Dneska je to nepřijatelné, protože se všichni bojí, že ten starší by do toho mladšího kopal tak, že bude lítat přes celé hřiště. Ale tak to nikdy nebylo, větší kluci vždycky přistupovali k těm menším tak, aby jim neublížili. Naopak pro fanoušky bylo krásné sledovat, když mladší hráč přehrál nějakého zkušenějšího. Hráče to přirozeně vychovávalo. Ten starší se mohl zastydět, ten menší zase díky tomu ohromně vyrostl. To teď nepřipadá v úvahu, protože tihle dva hráči se na trávě nikdy nepotkají,” zamýšlí se nahlas Doubek.