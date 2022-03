Také v následujícím kole poháru se proti sobě postaví liberecké týmy: Krásná Studánka – Hrádek nad Nisou a Doubí – Frýdlant.

Krásná Studánka – Hejnice 5:1 (4:1)

V brance domácích stál nově Tomáš Vymetal z Doubí a jeho spoluhráči nepustili soupeře z krajského přeboru do větší šance. Zodpovědný výkon vítězů přinesl řadu šancí, z nichž tři z nich využil Jan Smolák. Hosté snižovali po trestném kopu.

Branky: 7., 8. a 37. Smolák, 33. Devátý, 63. Kadeřábek – 29. M. Malinský. Rozhodčí: Šnýdl, ŽK: 1:0.

Krásná Studánka: Vymetal (46. Jirák) – Novák, Herman, Suchomel, Adamec – Házi (73. Janus), Eimann, Opočenský, Kulašiak – Devátý (55. Kadeřábek), Smolák (80. Vondráček). Hejnice: Tonev – D. Neumann (61. Bouzek), Javůrek, Kobr, Sýkora – Sirůček (55. Michal Zeman), M. Malinský, O. Malinský, Matěcha – Leitner, Čivrný (46. Dressler).

Hrádek – Žibřidice 7:1 (3:1)

V týmu ambiciózních Žibřidic nově hráli Malaga a Pleštil, ale Hrádek hned po minutě hry skóroval. Danczi sice za pět minut srovnal z trestného kopu, ale to bylo po střelecké stránce ze strany Žibřidických vše. Hra Hrádku sice drhla, ale do poločasu přidal dvě trefy. Žibřidice sice kousaly, ale čtvrtý gól je dostal do kolen. Hrádek pak z mnoha šancí připojil další tři góly.

Branky: 2. a 67. Švejkovský, 70. a 75. Chlupsa, 24. Strya z pen., 33. Polívka, 83. Novák – 6. Danczi. Rozhodčí: Paulus, ŽK: 1:4. Hrádek: Bobvoš – D. Holeček, M. Kavan, Charvát (48. Š. Kavan), P. Rumler – Strya, O. Holeček, Polívka, Š. Rumler (75. Novák) – Švejkovský (75. Miksch), Š. Holeček. Žibřidice: Vykoukal – Štefan, Pleštil (61. Vodička), Šorejs, Němec – Kaiser, Danczi, Broschinský, Menšík – Kouba, Toločko (61. Malaga).

Doubí – Višňová B 7:2 (2:2)

Višňovské béčko prohrávalo po hrubici stopera, jenže po dvou standardních situacích otočilo skóre. Domácí stihli srovnat do půle, ale definitivně zlomili odpor soupeře dvacet minut před koncem. Pěti góly.

Branky: 9., 73. a 77. Sandr, 33. Brož, 70. Vobejda, 80. Ševčík, 87. Rydval – 20. Pikous, 25. vlastní. Rozhodčí: Jirák, ŽK: 2:1. Doubí: Koudelka – Beneš (60. Vobejda), M. Brezinský, Šťastný, Karásek (77. Jech) – Brož, Zahejský, Rydval, Kovařík (60. Ševčík) – Herkner (77. Čížek), Sandr. Višňová: Závůrka – Bareš, Pikous, Kaniok (60. Marek), Knapp, Švadlenka – Labský, Lachman, Jakl – Pavlů, Roubal (46. Beran).

Chrastava – Frýdlant 2:4 (1:3)

Na straně domácích nově Marek Tvrzník ze Žibřidic, na straně Frýdlantu Adam Pokorný z Ruprechtic. Úvodní čtvrthodinka domácím nevyšla a za čtyři minuty prohrávali 0:2. Po sérii přípravných zápasů s I. B třídou to bylo jiné kafe. Hosté byli důraznější a bojovnější. Chrastava sice brzy snížila, ale Frýdlant přidal třetí trefu. O něco lepší hosté vedli již 4:1, domácí stihli jen jednou korigovat.

Branky: 7. Dominik Hořák, 82. Šorsák – 1. Kesner, 4. Štrbák, 34. Coufal, 74. Kukla. Rozhodčí: Bohatý, ŽK: 2:2. Chrastava: Bednář (46. Zoul) – Šupol, Kejdana, Kyncl, David Hořák (46. Šorsák), Jelínek (58. Sochor), M. Rozmajzl, Dominik Hořák, Wolf (82. Stránský) – Novotný, Patrman (58. M. Tvrzník).

Další pohárová utkání:

Semily – Železný Brod 1:4, Košťálov-Libštát – Rovensko 1:0, Mimoň – Nový Bor 0:4, Bělá – Lomnice 3:5.

Další kolo Poháru LKFS:

Sedmihorky – Velké Hamry B, Vesec – Lomnice, Bílý Kostel – Turnov, Krásná Studánka – Hrádek, Doubí – Frýdlant.

PŘÍPRAVA:

Rozstání – Švihov 7:2 (3:1)

Rozstání opět narazilo na slabšího soupeře z okresního přeboru Plzeňska, který ho neprověřil. Snad úvodních 20 minut přineslo vyrovnanou hru, poté to šlo se Západočechy dolů. Trenér vítězů Roman Passian vystřídal 15 koníků.

Branky vítězů: Jarý 3, Josef Žoček, Strnadel, Pavlů, Novák z pen.

Rozstání hraje v sobotu 19. března od 12.30 hodin v Českém Dubu s Lučany. Od 24. března pak tým absolvuje čtyřdenní soustředění v Heřmanicích.

Pěnčín LBC – Mírová 7:2 (2:2)

Poločas odehrál Pěnčín s béčkovou sestavou, a tak byl ještě zápas vyrovnaný. Po prostřídání byl již mladý tým Mírové dost válcován.

Branky Pěnčína: Bárta 4, Schmeiler 2, Č. Škréta.

Pěnčín v sobotu 19. března hostí v Českém Dubu od 16 hodin Višňovou.

Frýdlant B – Horní Řasnice 5:2 (2:0)

Béčko Frýdlantu namixováno céčkem a s jistým gólmanem Zahradníkem vedlo v pohodě 2:0. Jenže bojovného soupeře trochu podcenilo, a ten dokázal vyrovnat. Navíc řasnický brankář Franc neproměnil penaltu. Postupně byl však Frýdlant lepším týmem a zaslouženě třemi góly dosáhl na výhru.

Branky: Stránský 3, Pospíchal, Peml – Bureš, Benda.