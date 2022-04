Šlágrem 19. kola krajské I.A třídy byl určitě zápas Bílí Kostel – Chrastava. Vítězství hostů 2:0 sledovalo 200 diváků. Už v páté minutě dostal Spartak do vedení Ondřej Novotný, ještě před poločasem se trefil Michal Řezka.

Chrastava potvrdila pod vedením nového trenéra Michala Kolčavy vysokou výhru 7:0 nad Rychnovem, opět neinkasovala. „Zaslouženě jsme vyhráli, v prvním poločase jsme hráli podle mých představ a měli to i rozhodnout. Diváci mohli vidět z naší strany zodpovědný výkon. Ve druhém jsme z toho udělali trochu zbytečně bramboračku a už to z naší strany nebylo ono, proti deseti jsme to měli dohrát ve větším klidu. Mrzí nás vyloučení Tomáše Dušánka, který nám tak bude chybět proti vedoucímu Pěnčínu,“ uvedl Kolčava s tím, že měl zápas dobrou atmosféru a tři body z Bílého Kostela označil za dobrý počin.

„Chrastava byla v první půli lepší, propadla nám tam jedna střela z dálky a pak zakončili hezkou kombinační akci. My jsme se pak trochu zvedli, ale byly tam ofsajdové pasti a skórovat se nám přes zlepšený výkon nepovedlo,“ uvedl předseda Bílého Kostela Roman Janáček.

Domácí premiéra v jarní sezóně se týmu Pěnčína v I.A třídě povedla. Soupeře z Doubí porazil 2:1. Jasný lídr soutěže se ale na jaře výkonnostně docela trápí.

„První půle dobrá, ale za mne velké trápení. Měli jsme tlak, šance, dali pěkný gól ze strany. Ale ve druhé půli to bylo špatný, přestávali jsme vyhrávat souboje a chyběla nám lehkost. Nešlo nám to. Byla to pro nás šťastná výhra, ale počítá se. Potřebujeme se dát dohromady. Každý týden hrajeme v jiné sestavě,“ řekl Adam Pelta, hrající manažer Pěnčína.

„Mám radost z výhry, ale stále to není taková hra, jakou si představuju. Bylo nás jen třináct, museli jsme povolat Jardu Bělíka z našeho béčka, který nám hodně pomohl. Doubí hodně posílilo, má dobrý mančaft. Za dvě branky chválím Poura. Hodně nás podržel brankář Jerasov,“ řekl Miroslav Procházka, kouč Pěnčína.

FOTO: Tři remízy, nikdo nebyl spokojený. Nový Bor ve finále poháru

Na jaře se nedaří Rychnovu, který prohrál i druhý zápas. Doma podlehl Krásné Studánce 1:2.

„Bylo to první domácí utkání, začali jsme aktivně. Do vedení jsme šli hlavičkou nové posily Wanackiho už ve 4. minutě, ten se ale v 25. zranil. Pak přišly dvě chyby v obraně a hosté šli do vedení.Ve druhém poločase jsme vsadili na ofenzivu, ale nedostali jsme se do pořádné šance. Vyrovnání bychom si za naši bojovnost zasloužili,“ pokrčil rameny Martin Procházka, trenér Rychnova.

Doma zazářily Semily, které smetly Ruprechtice vysoko 6:0. „Do sestavy se vrátili chybějící hráči, takže jsme byli skoro komplet. A plnili jsme, co jsme si řekli. Za stavu 3:0 bylo po utkání. Ale my jsme dokonce vyfasovali červenou a hráli jsme jen o deseti, ale zvládli jsme to a přidali jsme další góly. Mužstvo jako celek chválím. Když takhle budou pokračovat, nemusí mít žádné starosti,“ chválil semilský Jan Brett.

Ruprechtice před zápasem odvolaly trenéra Michala Řezka. Premiéra nové kouče Pavla Bušy ale dopadla katastrofálně.

„Měli jsme první šanci, ale postupně jsme odpadávali. Nepomohla nám ani dlouhá přesilovka. Takže na jaře další drsná prohra,“ poznamenal Miloslav Cihlář, tajemník Ruprechtic, které zatím prohrály všechny jarní zápasy

To samé platí o Bělé, která se propadá tabulkou. Naposledy padla v Rynolticích 1:4. „Dostali jsme rychlý gól. Hra ale byla vyrovnaná, možná jsme měli více šancí. Druhá půle bylo hodně rozkouskovaná a mnoho fotbalovosti na těžkém terénu neukázala,“ poznamenal Milan Poličanský, funkcionář Bělé.

Na jaře se naopak daří Mimoni. Jiskra to potvrdila v derby proti českolipské Lokomotivě, kterou porazila jasně 4:1.

„My jsme nenastoupili v kompletní složení. Nutno přiznat, že Mimoň byla lepší a vyhrála zaslouženě. Sice jsme tam měli nějaké šance, ale musíme sportovně přiznat, že na výhru to opravdu nebylo,“ sportovně přiznal Petr Kabát, trenér stále poslední Lokomotivy.

Dobrou formu potvrdil celek Košťálov Libštát, který doma porazil 4:1 pěnčínský Sokol. V tabulce přeboru poskočil Košťálov už na druhé místo.