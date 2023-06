Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

„Hrál první s druhým a bylo to znát, utkání mělo kvalitu. Hamrovské béčko posílili hráči z áčka, stihli se vrátit ze zápasu s Chrudimí. Pro nás to bylo ale dobře, čím víc dobrých fotbalistů, tím líp. Diváci viděli velice kvalitní výkony všech hráčů a kvalitní fotbal. Musím poděkovat našim klukům. Takové kvalitní, rozhodující zápasy nebývají tak často. Naši do toho vlítli, hráli poctivě, soupeře do ničeho nepustili, celý týden se na utkání připravovali. Před rokem jsme řekli, že chceme vířit vody v tabulce krajského přeboru a prohánět vrchní mančafty. A to se nám dařilo,“ pochvaloval si Emil Šafář, kouč FC Pěnčín.

„Byl to vyrovnaný zápas. Do druhého poločasu jsme vyměnili místa, prostřídali jsme. Hráli jsme aktivně, chyběla nám koncovka. Soupeř čekal na brejky. Hrál se hezký fotbal. Pěnčín vyhrál titul zaslouženě,“ uznal Koba Kobakhidze, asistent trenéra rezervy Velkých Hamrů.

Sedmihorky – Hrádek n. N. 1:1 (1:1)

Druhý šlágr se hrál v sobotu dopoledne před 151 diváky v Sedmihorkách, a protože souboj třetího se čtvrtým vítěze neměl o konečném pořadí za postupujícím Pěnčínem rozhodne až závěrečné jarní dějství.

„Hrádek byl lepší, my jsme dnes dobře nehráli. Remíza je tentokrát náš úspěch. Byli jsme ospalí, nedůrazní, bez náboje,“ řekl trenér domácích Pavel Šafář.

Podle jeho slov, první poločas ze strany jeho týmu ještě ušel. „Ve finále jsme aspoň bod získali. V sobotu hrajeme v Hamrech. Jedeme tam vyhrát, nejedeme se jen zúčastnit, chceme zůstat na bedně do třetího místa,“ připomněl.

Hrádek se před sobotní derniérou může pyšnit nejlepší defenzivou v soutěži, v 25 zápasech inkasoval jen 23 branek. „Do zápasu jsme šli s tím, že chceme vyhrát a zůstat ve hře o první místo. Výsledek je pro obě mužstva zklamání. My jsme šli po chybě domácích v rozehrávce do vedení, ale neradovali jsme se z něj dlouho, protože Sedmihorky po standardce nejlepším střelcem soutěže Randákem vyrovnaly. Ve druhém poločase jsme byli lepší, ale šance jsme nevyužily, a tak zápas skončil dělbou bodů,“ řekl předseda Slovanu Hrádek Ondřej Holeček.

Stráž p. R. – Višňová 3:3 (1:3)

Hosté v souboji tabulkových sousedů vedli po dvou trefách Milana Mazánka a jedné Marcela Pikouse v 38. minutě už o tři branky, přesto vezou do Višňové jen bod. „Kluci hráli dobře, škoda, že za stavu nevyužili další šance. Mrzí nás, že podobné zápasy nedokážeme dotáhnout do vítězného konce, nestalo se nám to poprvé. Dokonce jsme mohli v závěru i inkasovat, takže nakonec bod z venku tak nějak bereme,“ řekl višňovský trenér Milan Melka.

„Obě mužstva předvedla strhující představení s divokým průběhem, emocemi a spoustou branek, které muselo diváka bavit. Prohrávali jsme 0:3. Byla to studená sprcha, kterou jsme doma letos nezažili, naštěstí znamenala i pořádný budíček. Nakonec to byla spravedlivá remíza,“ hodnotil utkání Karel Knejzlík, kouč Stráže pod Ralskem.

Skalice u České Lípy – Frýdlant 0:0 (0:0)

Téměř stovka diváků se gólu nedočkala. A podobně, jako ve středečním finále Poháru LKFS, ani vítězství domácích. „Branky nepadly, ale z obou stran to byl dobrý fotbal. Řekl bych, že šancí jsme měli více, ale nevyužili je,“ hodnotil duel hostující trenér Milan Bláha, kterého mrzelo zranění jeho hráče Tomáše Mazánka z 90. minuty: „Má přetrhané vazy v rameni, těžko říci, jak dlouho bude chybět, ale v každém případě ho čeká operace a my mu přejeme rychlé uzdravení a návrat na fotbalový trávník.“

„Sice jsme nevyhráli, ale já jsem s přístupem hráčů spokojený. Kdybyste je viděl v pátek na tréninku po prohraném poháru. Hlavně v prvním poločase jsme zahodili hodně šancí, ale to měli hosté taky. Bohužel nám prostě chybí ryzí střelec,“ kroutil hlavou Zdeněk Baťka, kouč Skalice.