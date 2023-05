O víkendu je na programu 23. kolo západní skupiny krajské I.B třídy v kopané. Jak ale vypadalo to minulé?

Ruprechtice (v bílém) hrály letos poprvé na domácím trávníků. Doksy porazily 4:2. | Foto: Miloslav Cihlář

Na jaře stoprocentní Jestřebí pokračuje v pohodové náladě. Na „specifickém“ hřišti v Dubnici vyhrálo jasně 8:2 a nadále se drží v boji o vítězství v celé soutěži. „Utkání na hřišti v Dubnici jsme zvládli velmi dobře. Kdybychom měli lepší koncovku, mohli jsme dát daleko více branek. Jedeme dál, jsme v pohodě,“ usmál se Tomáš Žižka, kouč Jestřebí.

„Začali jsme hrozně, hosté dali rychlé tři branky. Do poločasu jsme ale snížili na rozdíl jediné trefy, takže jsme se vrátili do zápasu. Jenže sotva začal druhý poločas, dali nám hosté další gól a tím se to zlomilo. Pokud v zápase s tak kvalitním týmem soupeři nabídnete pět branek, nemůžete myslet na dobrý výsledek,“ upřímně pravil Radim Věchet, útočník Dubnice.

Kamenice bojoval na půdě libereckého Rapidu o možnost bojovat o nejvyšší příčky. Liberečtí fotbalisté ale vyhráli 5:1 a potvrdili pozici lídra. „V prvním poločase byli domácí lepší na míči, my jsme vsadili na brejky. Díky tomu jsme kopali penaltu, kterou jsme dali. Pak jsme mohli dát druhý gól, šli jsme sami na bránu. To byla velká škoda,“ litoval Bohuslav Najman, trenér Kamenice.

Po změně stran se ale hostů sesypala. „Domácí srovnali ze skrumáže po standardní situaci. Zranil se nám kapitán, Rapidu jsme na další góly vlastně namazali. Druhý poločas se nám prostě nepovedl. Pak už nebylo co řešit,“ dodal Najman.

Cvikov zajížděl k nováčkovi, v Novém Městě pod Smrkem urval remízu 2:2. Tu Cvikovu zařídil v 87. mladičký Jaroslav Vodička. „Naprosto vyrovnané utkání, šance byly na obou stranách. Zasloužená remíza,“ uvedl Miroslav Žák, vedoucí FK Cvikov.

Nedařilo se Doksům, které sice v poločase drželi v Ruprechticích remízu 2:2. Po změně stran ale domácí favorit přidal dvě branky a slavil výhru 4:2.