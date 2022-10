Souboj prvního a posledního celku tabulky sledovalo v 10. kole krajského přeboru 350 diváků. Favorit se na výhru dost nadřel, pomohlo mu vyloučení domácího kapitána Svatopluka Čecha v 69. minutě, který hasil únik soupeřova hráče.

„Byl to zápas jak přes kopírák z minulého týdne, opět proti houževnatému soupeři ze spodku tabulky. Utkání ovlivnil těžký, propískovaný terén, na kterém jsme museli zjednodušit hru a to nám moc nevyhovovalo. Přesto jsme byli lepší po celý zápas a od začátku jsme si vytvářeli šance. Hrálo se dost na jednu branku, ale z jedné střely jsme dostali góly a horko těžko jsme se střelecky prosazovali, proto jsme bojovali až do konce. Ve Studenci to není nikdy jednoduché, opět přišlo hodně diváků a bylo to zajímavé, jsem rád, že jsme zápas zvládli,“ konstatoval předseda Slovanu Hrádek Ondřej Holeček.

„Trochu jsme přeskupili naše rozestavění a podle mého názoru nám vše vycházelo tak, jak jsme si před utkáním řekli. Po nešťastné teči o záda Šoufka na 0:1 jsme odpověděli gólem Efenberka ze standardní situace,“ popisuje trenér Martin Hrubý herní taktiku utkání proti soupeři z Hrádku nad Nisou.

„A pak to opět začalo – zase odpískaná „nepenalta“ proti nám, stejně jako minulá „nepenalta“ v Novém Boru. Nechápu, proč se utkání natáčí nebo jaký význam má přítomnost delegáta utkání. Červená karta pro Čecha byla jasná,“ stěžuje si trenér. „I tak jsme utkání dohráli velmi kvalitně a kluky jsem za výkon pochválil. Zbývají ještě čtyři kola a my budeme připraveni nějaké body posbírat a pomalu přemýšlet, jak se připravit na jaro. Záchranářská mise pokračuje,“ říká odhodlaně Hrubý.

Velké Hamry B – Mimoň 4:0 (1:0)

Favorit splnil povinnost, snaživého nováčka zlomil až ve druhém poločase.

„První poločasem jsme se protrápili, dali jsme jeden gól, za který jsme byli rádi. Ve druhém jsme udělali nějaké změny a hra pak vypadala už úplně jinak. Soupeře jsme přehrávali. Přidali jsme tři branky,“ konstatoval Rudolf Říha, kouč domácích. „Zasloužené vítězství domácích, nám chybělo pět hráčů základní sestavy, neměli jsme šanci bodovat. Drželi jsme se tak nějak v prvním poločase, ve druhém to prostě nešlo,“ pokrčil rameny Jan Studenovský, kouč předposlední Mimoně.

Nový Bor – Stráž pod Ralskem 0:1 (0:0)

Branka Řezníčka z 58. minuty rozhodla derby. Zatímco Stráž si drží pozici ve středu tabulky, Nový Bor se nemůže odpíchnout od spodních pater.

„V prvním poločase se nám zranil Broschinský, v tom druhém se vytratila naše pohoda a hosté toho využili. Když jsme se zvedali, tak se nechal hloupě vyloučit Třešňák. Porážka nás mrzí, aktuálně ale máme čtyři hráče mimo hru. Uvidíme, s kým nastoupíme v dalším zápase,“ kroutil hlavou Jan Obrovský, sekretář Nového Boru.

„Proti Novému Boru se nám dlouhodobě nedaří. Tentokrát jsme však předvedli poctivý a kvalitní výkon a okresní derby herně i výsledkově ovládli. Za zaslouženou výhru jsme si odvezli tři důležité body a poskočili do klidného středu tabulky,“ pochvaloval si Karel Knejzlík, kouč Stráže pod Ralskem.

Zdroj: FK Stráž pod Ralskem

Sedmihorky – Skalice 1:1 (1:0)

Cenný bod urvala letos trápící se Skalice na půdě třetího týmu v tabulce. Ta nastoupila na půdě Sedmihorek bez kouče Zdeňka Baťky, který je v disciplinárním trestu.

„Nechali jsme soupeře hrát. Z naší strany to bylo málo běhané utkání. Soupeř se na nás dobře připravil, remíza byla zasloužená. Měli jsme také několik příležitostí, ale hrubou chybou jsme soupeři darovali gól. Naše šance jsme nevyužili ani v prvním, ani ve druhém poločasu. Naše sestava nebyla optimální, máme několik zraněných hráčů. I když jsme získali bod, pro mne zklamání, protože jsme podali špatný výkon a nesplnili jsme to, na čem jsme se domluvili. Teď jedeme do Brodu. Chceme tam prostě vyhrát,“ zdůraznil Pavel Šafář, kouč Sedmihorek.

FC Pěnčín – Železný Brod 4:0 (2:0)

Domácí nováček natahuje vítěznou sérii, Penčín zapsal povinnou výhru.

„Bylo to derby. My jsme splnili všechno, co jsme si řekli, zápas jsme ovládli. Dnes jsme podali dobrý výkon a potvrdili jsme naši stoupající formu, máme šňůru vítězství, ale ještě nám do konce podzimu něco chybí,“ nechal se slyšet Emil Šafář, kouč Pěnčína.

„Jeli jsme tam jako outsider a to se, bohužel, potvrdilo. Pěnčín je kvalitou, oproti Brodu, někde jinde, . Měl čtyři, možná pět dalších vyložených šancí. Máme mladé mužstvo a každý takový zápas je pro kluky zkušenost a škola. Musíme být trpěliví. Teď hrajeme doma, přijedou Sedmihorky, jsou v tabulce třetí. Chceme ale využít domácího prostředí a získat alespoň bod, ale bojovat budeme o tři,“ slibuje Milan Mayer, trenér Železného Brodu.

Lomnice nad Popelkou - Višňová 1:0 (0:0)

Přímý boj o čtvrté místo v tabulce rozhodla penalta, kterou v 84. minutě proměnil domácí Aleš Gaubman. Višňová po parádním startu do sezony v poslední době vyklízí své pozice.

„Byl to náš neoblíbený soupeř, protože na něj neumíme hrát. Už jsme chtěli zlomit naše prokletí. Byl to bojovný zápas, přijel hodně kvalitní tým. Podržel nás gólman Přibyl, chytil tři góly a pak dali hosté ještě břevno z trestného kopu. Podal fantastický výkon. My jsme pak dali gól z penalty za nastřelenou ruku. Vítězství jsme nakonec ubojovali,“ hodnotil utkání Zdeněk Baudyš, asistent trenéra Lomnice.

Rovensko p. T. - Frýdlant 1:1 (0:1)

Boj o střed tabulky skončil remízou. Hosté vedli, domácí ve druhém poločase srovnali, po vyloučení Pergera ale dohrávali o deseti.

„Byli jsme o trochu lepší. Kanonýr Šimek neproměnil v prvním poločase penaltu, kdyby ji dal, tak by zápas mohl být zase jiný. Ale musím kluky pochválit, hrál se pěkný, kombinační fotbal už na podzimním terénu. Pak náš Mazánek dal ještě tyč, gólman vykopával z brankové čáry. Frýdlant měl taky své šance. Pro nás je teda remíza dobrá. Bod je pro nás zasloužený," řekl Marek Náhlovský, asistent kouče Frýdlantu.