Dominantní roli potvrdil i v derby v Železném Brodě, kde před 240 diváky porazil vzdorující domácí 5:0.

Sérii neporazitelnosti natáhl i Hrádek nad Nisou, který uhrál remízu 1:1 ve Skalici u České Lípy. Ani ona zatím nebyla v soutěži poražena.

Kvůli špatnému terénu se nehrály zápasy Rovensko – Frýdlant a Sedmihorky – Velké Hamry B. Dohrávky jsou na programu 8. září od 17 hodin.

ŽELEZNÝ BROD – TURNOV 0:5 (0:1)

Hosté potvrdili pozici lídra tabulky, tři góly dali v poslední desetiminutovce utkání.

„Neřekl bych, že dominujeme, ale začátek nám vyšel a ve všech zápasech dali hodně branek. Skutečně dobrý byl poločas ve Frýdlantě. Brod byl na pojizerské derby a na nás velmi dobře nachystaný, bojoval více než na sto procent a zlomili jsme ho až v závěru. Je pro nás důležité, že jsme utkání zvládli, máme tři body a udrželi vzadu nulu,“ řekl Petr Koubus, manažer FK Turnov.

Na hře ale našel přes jednoznačný výsledek i rezervy. „Herně to tentokrát nebylo ono a trochu nám to skřípalo,“ uvedl.

Turnov zapisuje v úvodu sezony skvělé výsledky. „Cíl v podobě vyšší soutěže máme ale nemusí to být tento rok. Máme tady mladé hráče, kteří chtějí trénovat a o divizi stojí, ale nemusí to být nutně v této sezoně. Čím déle se nám bude dařit a budeme vyhrávat, tím bude nálada a tréninková morálka a chuť do zápasů lepší. Dobré výsledky jsou vzpruha, ale je nám jasné, že těžší soupeři ještě přijdou a určitě bych po čtyřech kolech nedělal velké závěry,“ uvedl místopředseda a manažer Koubus.

SKALICE U Č. LÍPY – HRÁDEK N. N. 1:1 (0:0)

Další tahák 5. kola přinesl remízu. Domácí dostal po hodině hry do vedení kanonýr Karel Kaňkovský, šest minut před koncem ale Štěpán Holeček vyrovnal.

„K zápasu jsme rozhodně nejeli jako favorit, ale chtěli jsme sérii dobrých výsledků z úvodu sezony natáhnout,“ uvedl hostující forvard Tomáš Polívka, jenž má na svém kontě v úvodu sezony už čtyři branky.

„Pro nás je to dobrý výsledek. Skalice hraje každý rok o postup, nyní má posily z Doks a velkou kvalitu. Výsledek odpovídá, protože si obě mužstva vytvořila šance a nám se v závěru podařilo vyrovnat,“ uvedl Ondřej Holeček, předseda Slovanu Hrádek nad Nisou.

V klubu panuje s desetibodovým ziskem po čtyřech kolech spokojenost. „Jedeme nad plán a budeme se snažit na úspěšné vykročení do sezony navázat,“ dodal Holeček, jehož tým je v neúplné tabulce druhý.

„Zápas se nám nevydařil jak herně, tak výsledkově. Když neproměníte pět tutovek, tak prostě nemůžete vyhrát. Kdyby jsme z toho proměnili alespoň polovinu, vyhráli bychom. To se bohužel nestalo. Musím ale uznat, že Hrádek má dobře postavené mužstvo a bude hrát o špičku krajského přeboru,“ zhodnotil utkání Karel Kaňkovský, útočník Skalice.

HEJNICE – STRÁŽ P. R. 1:2 (0:1)

Doma to drhne, venku jsou stoprocentní. Fotbalisté Stráže pod Ralskem při venkovních zápasech mažou ztráty z domácí prostředí.

„Do Hejnic jsme přijeli s tím, že chceme odčinit porážku z domácího zápasu se Skalicí. Od začátku jsme diktovali tempo zápasu, ale jako tradičně neproměňovali jednu šanci za druhou. Pak se naštěstí z penalty prosadil Biederman. Ve druhém poločase jsme z ojedinělé šance domácích inkasovali ze standardní situace, ale následně se nám podařilo Rollem opět zvrátit výsledek na naší stranu,“ komentoval utkání Jakub Vacek, fotbalista Stráže.

NOVÝ BOR – LOMNICE N. P. 0:1 (0:1)

Třetí porážku v řadě zapsal Nový Bor. Ten doma selhal střelecky, Lomnici stačila jediná branka.

„První poločas jsme zahodili čtyři, pět tutovek. V útoku jsme ale byli neskutečně jaloví. Lomnice hrála důrazně, organizovaně. Pokračují naše problémy s hráči. Jsme tam kde jsme. Věřím, že se z toho dostaneme,“ řekl Jan Broschinský starší, kouč Nového Boru.