Frýdlant – Skalice u České Lípy 3:1 (1:0)

Po venkovní remíze ve Stráži pod Ralskem zvládl frýdlantský Slovan před dvěma stovkami diváků i domácí podzimní premiéru. Hosté korigovali výsledek až v poslední minutě.

„Věděli jsme, že Skalice bude těžký soupeř, loni skončila třetí.také letos bude patřit k top týmům. Na soupeře jsme byli dobře připravení, změnili rozestavení a až na výjimky Skalici do šancí nepouštěli. Jsem rád, že jsme hráli dobře, dali jsme tři góly, vytvořili si další příležitosti. Hosté korigovali až v samotném závěru po standardce. Zápas jsme měli pod kontrolou,“ řekl spokojený kouč domácích Milan Bláha.

„Bál jsem se, že nám první vysoké vítězství může uškodit. A stalo se. Hráči k tomu přistoupili laxně, domácí se na nás dobře připravili, střední záloha neměla vůbec prostor. Bohužel, první branka padla po naší chybě a utkání hodně ovlivnila. Hráli jsme takový platonický fotbal. Oživení přineslo až střídání, ale to bylo pozdě. Jsem zklamaný, doufám, že si všichni sáhnou do svědomí,“ smutně pravil Zdeněk Baťka, trenér Skalice.

Hrádek n. N. – Sedmihorky 1:1 (1:0)

Druhou remízu, a opět 1:1, si na prahu nové sezony připsal Hrádek nad Nisou. Doma sice nad celkem Sedmihorek vedl, avšak čtvrt hodiny před koncem vyrovnal nejlepší střelec krajského přeboru hostující Matěj Randák, jenž tak navázal na hattrick z prvního kola.

„Bohužel se nám zápas příliš nepovedl. Věděli jsme, že jsou Sedmihorlky běhavý zápas a to nám opravdu dělalo docela problémy. Přesto jsme se dostali do vedení a bohužel nedali další dvě šance, kdy jsme mohli zvýšit. Obrovskou šanci jsme měli v úplném závěru, kdy šel balon z brankové čáry na malé vápno, ale míč neprošelna hráče, který si křikl. Z celkového pohledu, je ta remíza nakonec asi spravedlivá,“ uvedl hrající předseda Slovanu Ondřej Holeček.

„V prvním poločase byl Hrádek lepší, ve druhém jsme byli lepší my. Za nás bod bereme. Ve druhé půli jsme zlepšili jak pohyb, tak hru jeden na jednoho. Za druhý poločas mají ode mne pochvalu,“ pravil Pavel Šafář, kouč Sedmihorek.

Mimoň – Nový Bor 0:4 (0:2)

Nováček krajského přeboru dostal další lekci, když doma proti Novému Boru nestíhal a usadil se bez bodu s vstřeleného gólu na dně tabulky.

„Zasloužená výhra hostí, na začátku jsme měli šance, ale brankář Svoboda byl na místě. Pak jsme dostali dva góly ze strany jako přes kopírák a hosté už na hřišti kralovali. Je prostě vidět, že I.A třída byla jiná soutěž. Já doufám, že nás tohle nezlomí, tréninková účast je dobrá, ale ten rozdíl je prostě znát. Máme teď těžký los, na druhou stranu potřebujeme co nejdříve bodovat. Hodně by nám to pomohlo,“ kroutil hlavou Jan Studenovský, trenér Mimoně.

„Výsledek odpovídá průběhu hry, mohli jsme dát daleko více branek. Myslím si, že si Mimoň tím postupem ukousla velké sousto. Za tři body jsem rád, napravili jsme tu první porážku doma proti Višňové,“ stručně pravil Stanislav Koučl, kouč Nového Boru.

Višňová – Stráž 0:1 (0:1)

Vlastní branka domácího Kepra z deváté minuty rozhodla o překvapivé výhře Stráže na půdě Višňové.

„Kluci předvedli poctivý výkon, odpracovali to. A přišla odměna. Hráli jsme úsporný fotbal založený na poctivé obraně. Domácí hrozili hlavně ze vzduchu a po standardních situacích. V závěru nám bylo pořádně horko, ale cennou výhru jsme udrželi,“ pochvaloval si Karel Knejzlík, trenér Stráže pod Ralskem.

Velké Hamry B – Pěnčín 4:2 (2:0)

Zajímavý zápas před pěknou diváckou kulisou vyhrál domácí favorit. Hosté z Pěnčína si zatím vybírají nováčkovskou daň.

„Musím pochválit všechny kluky za perfektní přístup. Plnili všechny úkoly, které jsem jim dal. Bylo to derby, ale zápas byl vyhecovaný jen sportovně. Šance byly na obou stranách, nás podržel brankář Masařík,“ usmíval se domácí kouč Rudolf Říha.

„Díky našim chybám jsme si dali sami čtyři branky. Měli jsme šance, ale spalovali jsme je. Vždycky, když jsme se už nadechovali a vypadalo to, že se dotahujeme, tak jsme znova udělali chybu. Musíme zvednout hlavy a jít dál,“ má jasno pěnčínský kouč Emil Šafář.