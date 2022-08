Rozstání - Semily 5:1 (2:1)

Dobrou formu potvrdil i v tabulce druhý nováček z Rozstání, který před dvěma stovkami diváků porazil Semily. které zažívají hororový vstup do soutěže.

„Na nováčka super, povedl se nám první zápas v Doubí, kde jsme vyhráli 4:1 a s tříbodovým ziskem jsme rádi i nyní,“ potvrdil v rozhovoru pro Deník trenér Sokola Roman Passian.

K výkonu svého celku ale měl výhrady. „Nebylo to z naší strany tak kvalitní jako minulý týden. Hlavně první poločas jsme měli problémy s běhavostí soupeře, třebaže jsme šli do přestávky za vedení 2:1. O poločase jsme změnili taktiku i rozestavení a zápas dostali pod kontrolu. Výsledek je lepší než předvedená hra, ale jak říkám, z úvodem soutěže jsme celkově spokojení,“ dodal Passian.

„Máme ještě problémy se sestavou. V základní sestavě jsme měli zase pár dorostenců. Vedli jsme, šance nějaké byly, ale neproměnili jsme je. Výsledek je nezasloužený. Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale nikdo se za něj nemusí z nás stydět. Teď je potřeba na to navázat a zabodovat. Teď budeme hrát dvakrát doma a z toho chceme už vytěžit nějaké body. Vrátí se nám i nějací hráči po zranění,“ zdůraznil Tomáš Mazánek, kouč Semil.

Sokol Pěnčín - Chrastava 0:1 (0:0)

Díky trefě Jakuba Beneše ze 79. minuty si chrastavský Spartak přivezl výhru 1:0 z Pěnčína a patří do tříčlenné skupinky šestibodových pronásledovatelů o skóre prvního Vesce. „Pěnčínu jsme měli vracet porážku, věděli jsme, že to je kvalitní a dobře organizovaný mančaft, předpokládal jsem, že to bude kvalitní utkání,“ uvedl pro klubový web trenér vítězného celku Michal Kolčava.

Rychnov - Bělá 1:5 (1:1)

Fotbalisté Rychnova prohráli i druhý zápas v sezóně, když proti Bělé nezvládli druhý poločas.

„První poločas byl vyrovnaný, ale herně jsme navrch měli. Ve druhé půli jsme dali na 2:1 a domácí odpadli. Pak jsme přidali třetí branku a už bylo po fotbale. A to jsme ještě nedali penaltu,“ hodnotil stručně utkání Milan Poličanský, vedoucí Bělé.

Vesec - Lokomotiva Česká Lípa 6:4 (0:3)

Druhé vítězství v řadě, obrat jako hrom, třináct nastřílených branek. Nováček z Vesce vlétl do I.A třídy jako velká voda. Proti českolipské Lokomotivě ještě v 56. minutě prohrával 1:4. Pak ale předvedl obrat jako hrom a pěti góly otočil průběh utkání.

To hosté smutní, prohráli i druhý zápas v sezoně. „Tohle za dobu, co jsem u fotbalu nepamatuji. Vedli jsme 4:1, navíc jsme nedali penaltu. Potom se nám to sesypalo jako domeček z karet. Hráči si asi mysleli, že to nějak dokopou. Začali jsme hrát hurá fotbal, všichni dopředu a takhle to dopadlo. Když to řeknu slušně, tak byl trenér hodně naštvaný,“ kroutil hlavou Tomáš Fišer, jednatel České Lípy.

„Směrem do útoku je to dobré, ale nefunguje nám obrana. Samozřejmě máme v hlavách ten nepovedený podzim z minulé sezony. Je potřeba co nejdříve bodovat,“ dodal Fišer.