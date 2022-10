Chrastava potvrdila první pozici tabulky další venkovní výhrou. V deseti zápasech devětkrát vyhrála a ztratila body jen za jednu remízu. „Byl to těžký zápas, soupeř v jedenácti lidech bránil a čekal na brejky. Musím hráče pochválit, že jsme se s tím vypořádali a uhráli to na morál. My jsme byli ti, kdo tvořili, proto pro nás na náročném terénu proti bránícímu týmu nešlo o snadnou věc, ale bylo to takové posilovací utkání, více o vůli než o fotbalu. Přesto jsme dali čtyři branky a zaslouženě vyhráli,“ uvedl kouč neporaženého chrastavského Spartaku Michal Kolčava.

„Podali jsme fantastický výkon. Škoda, že ne pod jiným sudím nebo jiným soupeřem. Kluky musíme jen pochválit. Dřeli do poslední minuty. První půli jsme byli lepším týmem. Druhou půlku hrubě ovlivnil sudí Smoleňák. Po omylech rozhodčích jsme dostali dvě branky. Viděli jsme , jak se nechá fotbal během tři minut zničit. Dál pokračovat nebudu, protože bych musel být sprostý. Jinak našim hráčům patří velké díky za dnešek,“ uvedl Milan Poličanský, vedoucí Bělé.

Vesec - Rychnov 4:5 (0:3)

Z jasné záležitosti se stalo drama. Vesec promarnil první půli, ve druhé dotahoval, tři body ale putovaly do Rychnova.

„Na hřišti menších rozměrů jsme věděli, že utkání bude rychlé a důrazné. Kvalitě fotbalu ani nepomohl brzy zničený terén. I přesto jsme se snažili kombinovat a vytvářet si příležitosti ke skórování. První poločas se nám vydařil velice. Vesec je známý tím, že jejich výsledky jsou nevyzpytatelné. Často otočili nepříznivý stav ke svému prospěchu. To se pomalu začalo naplňovat i proti nám . Domácí zběsile útočili, hráli důrazněji a hned si připsali dvě branky. Nám se nedařilo udržet balón a taktické chyby v obraně přispěly k dalším dvěma brankám. Spokojení jsme, ale radost snižuje slabý druhý poločas, kdy jsme soupeře pustili příliš do hry,“ hodnotil utkání Ondřej Králíček, asistent rychnovského trenéra.

Lokomotiva Česká Lípa - Žibřidice 1:3 (0:2)

Třetí příčku tabulky drží žibřidický nováček, který zvládl i zápas v České Lípě a potvrdil dobrou formu. „Tentokrát se vítězství rodilo obtížně, protože Lokotka nehrála vůbec špatně. Pomohli jsme si dvěma skvěle rozehranými standardkami a nakonec si náskok pohlídali, kluci to v nekompletní sestavě a při absenci čtyř hráčů ubojovali. Domácí po naší chybě snížili a na deset minut nás zatlačili, ale nakonec vezeme tři body,“ řekl Jan Broschinský, trenér hostů.

Hejnice - Koštálov Libštát 2:6 (2:0)

Domácí nad druhým týmem tabulky o poločase vedli. Po změně stran se ale hosté rozjeli, nasypali domácím šest branek a odvezli si jasné vítěství.

„Byl to zajímavý zápas. My jsme od začátku do nich bušili, pálili jednu šanci za druhou. Oni ze třech útoků dali dvě branky. Ale v poločase jsme si řekli, jak na to a trošku to zklidnili. A začalo nám to tam padat. Velký rozdíl byl ve fyzické připravenosti, vyhrávali jsme hodně osobní souboje. Teď se připravujeme na Bělou, to je derby, na které chodí hodně fanoušků. Chceme ho vyhrát,“ usmíval se Ivo Jiříček, trenér vítězů.

Semily - Bílý Kostel 2:1 (1:1)

Důležité utkání ze spodku tabulky vyhráli domácí. Pomohly jim dvě penalty, které proměnil Kohout.

„Bylo to bojovné utkání, tomu napovídalo postavení v tabulce. Hrálo se o hodně. Místy to bylo nervózní, nakonec byla výhra naše a to jsme potřebovali. Jsme za ni rádi. Věříme, že ještě nějaké body získáme, ještě není konec,“ pevně věří Tomáš Mazánek, hrající trenér Semil.