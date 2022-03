Jenišovice – Pěnčín 3:3 – na pen. 1:4 (1:3)

Hosté od Turnova v pohodě vedli a navíc zazdili šest dalších tutovek. To se jim v dalším průběhu vymstilo, protože dobře hrající záloha domácích dokázala využít své brankové příležitosti. Došlo tedy na penaltový rozstřel, v němž v první sérii pěnčínský gólman Semenský chytil ránu hráče, ale sudí nechal kop pro údajné vyběhnutí opakovat. Ale opět druhou penaltu Semenský kryl! A znovu ji sudí nechal opakovat! To bylo moc na nervovou soustavu gólmana, který sudímu řekl svůj názor a viděl proto červenou kartu. Do brány stále v první sérii šel hráč Vít a domácímu nešťastníkovi znovu jeho pokus vystihl! Takže jeden hráč nevyužil třikrát pokutový kop. V dalším průběhu Pěnčín kraloval a vyhrál po čtvrté sérii 4:1.

Branky: 43. Šíp, 57. Vavřich, 62. Hurt – 14. a 45. Jan Škréta, 34. Vít. Rozhodčí: Šedina, ŽK: 2:3, ČK: 90. Semenský (P). Pěnčín: Semenský – Mendlík, Mikula (83. T. Bárta), Jaček, Vondrák – Jan Škréta, Schmeiler, D. Škréta (82. Lhoták), Matějíček (62. Stoklasa) – Vít, Žďárský.

Pěnčín v dalším kole hraje se Sedmihorkami.

Rynoltice – Ruprechtice 3:0 (3:0)

„Domácí“ na Harcově nastoupili do poháru bez tréninků, ale znát to rozhodně nebylo. Byli poločas lepší a soupeř nedokázal prakticky ohrozit jejich brankáře. Dva góly padly po brejcích, třetí po trestném kopu od tyče. Po přestávce přece jen Ruprechtičtí zabrali směrem dopředu, ale to Rynoltice zvolnili. V závěru pak měly Ruprechtice tři šance, ale bez koncovky.

Branky: 10. a 34. Čermák, 40. T. Vacek. Rozhodčí: Blaschke, ŽK: 0:1. Rynoltice: Kubínek – Ryšavý (77. Dvořák), Švarc (69. Šálek), Hanzl, Firman – Moravec, Noel, Chwiezdiuk, Zelený – Čermák, T. Vacek (62. Karásek). Ruprechtice: Nováček – Morávek, M. Šrajbr (55. Černý), Pokorný, Viktora (46. Buša) – Číž, Vrtal, Baborák, Konopáč (46. L. Šrajbr) – Dlabola (69. Vavřich), Průcha.

Ruprechtice v sobotu 5. března hrají od 13 hodin na Harcově s Vratislavicemi. Na Rynoltice čeká v poháru Skalice.

Vesec – Smržovka 4:0 (0:0)

V poháru se utkala družstva z I. B třídy. Vesec byl po celý zápas lepší, jenže do půlky se ze šancí netrefil ani jednou. S příchodem zkušeného Vlacha to ale začalo „lítat“ a domácí během osmi minut třikrát skórovali. Také díky hattricku Emanuela Tichého.

Branky: 58., 64. a 71. Tichý, 70. Smejkal. Rozhodčí: Paulus.

Vesec: Berka – Müller (46. Valenta), Háza, Jurák, Fronc st. – Tichý (74. Schmidbauer), Suska (46. Vlach), Smejkal, Kašpar – Vácha, Fronc ml.

Dalším soupeřem Vesce je v poháru Desná.

Žibřidice – VTJ Rapid Liberec 4:2 (2:1)

První poločas pohárového duelu přinesl festival neproměněných šancí Žibřidických, kteří mohli klidně vést 6:1. Po přestávce brzy vítězové přidali další dvě branky, ale poslední půlhodina patřila mladému Rapidu, který soupeře přeběhal, ale vstřelil jen jeden gól.

Branky: 39. z pen. a 48. Kouba, 5. Menšík, 52. Broschinský – 15. a 55. Gschwentner. Rozhodčí: Brož, ŽK: 1:1. Žibřidice: Vykoukal – Danczi, Šorejs, Malaga, Němec – Kaiser, Broschinský, Smola (82. Toločko), Menšík – Kouba, Jaček (55. Tvrzník). Rapid: Kulich – Jakubec (46. Myslivec), Bohata, J. Dvořáček, M. Dvořáček – Gschwentner, Landyš, Mikač (46. Suk), Musil – Vimmer, Železný.

Na Žibřidice čeká v poháru Hrádek.

Další zápasy poháru: Studenec – Košťálov-Libštát 1:2, Přepeře B – Plavy 2:0.

Příprava:

Hrádek – Crostwitz 6:0 (1:0)

Dokud měli němečtí hosté šťávu, byl fotbal vyrovnaný. Německý tým trenérsky vede Pavel Runt, ale ten nehrál, stejně jako Sentivan. Zato byl celý zápas zkoušen exligový Martin Čupr. Hosté postupně ve druhé půli odpadávali a Hrádek jim nastřílel pěkný půtucet. V brance vítězů se představil nepřekonaný Manhart.

Branky: P. Rumler 2, Jaroslav Vacek 2, Strya, Š. Rumler z pen.

V sobotu 5. března hraje Hrádek doma od 12 hodin s Krásnou Studánkou.

Višňová – Krásná Studánka 0:2 (0:0)

Domácí, pro něž to byla první příprava, nastoupili a hráli s týmem, který byl složen z poloviny dorostenci. Chyběl zejména střelec Michálek. Hosté tak po dobrém výkonu vyhráli díky trefám Kadeřábka.

Náchod – Frýdlant 4:0 (2:0)

Na špatném terénu umělé trávy ještě poločas Frýdlant držel s divizionářem krok. Náchod byl lepší na míči a zaslouženě vedl. Ve druhé půli hosté přidali v útoku, měli náznaky šancí, které byly bez zakončení. Utkání hrané v solidním tempu měl jasného vítěze, i když Frýdlant, který si musí zvykat bez hry útočníka Noska, „přispěl“ ke třem gólům hrubými chybami.

Chrastava – Šluknov 5:0 (5:0)

Vítězná Chrastava měla poločas více ze hry a dokázala proti solidnímu soupeři pětkrát skórovat. Rozdíl mohl být vyšší, ale hattrick odmítl Marek Tvrzník (zkoušený ze Žibřidic), který zahodil penaltu. Šluknov do druhé půle prostřídal, a protože Chrastava na střídání neměla nikoho, na hřišti se hra vyrovnala.

Branky: M. Tvrzník 2, Rozmajzl, Šupol, Jelínek.

Chrastavští hrají v sobotu 5. března od 17 hodin v Českém Dubu další přípravu proti Pečkám.

Rozstání – Jičíněves 13:2 (7:2)

Poslední celek jičínského okresu nebyl důstojným soupeřem pro tým z krajské I. B třídy. Ten prostřídal sedmnáct hráčů a střelcem dne byl Dominik Bolina, autor pěti branek, který si ale zahrál jen poločas.

Branky: Bolina 5, Jarý 2, Strnad 2, Žoček, Jakub Dušek, Dobrovolný, Holubek.

Rozstání odehraje v sobotu 5. března v Českém Dubu od 14 hodin utkání s Jivinou.