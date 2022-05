„Všechno to spěje k tomu, že se o postupujícím rozhodne ve 24. kole v Rozstání,“ řekl žibřidický manažer Antonín Toločko. „Asi ano, to bude super. Za dva týdny nás čeká velký zápas. Pokud se nám nepodaříé postoupit, svět se nezboří, pokud ano, budeme rádi,“ řekl Roman Passian, trenér Rozstání.

Jeho tým dal během úvodních osmi minut Doksům dva góly a porazil je 3:1. „Měli jsme výborný nástup, po deseti minutách jsme vedli dva nula, opravdu jsme na ně vlítli. Měli jsme další šance, mohli přidat tři čtyři góly, ale příležitosti nevyužili. Doksy byl soupeř k poražení, ale překvapily nás, hrály lépe než na podzim u nich. Dokázaly po naší chybě sice snížit, ale pak už jsme jim nec nedovolili,“ uvedl Roman Passian, kouč Rozstání.

„Tady jsme body nečekali. Zaspali jsme začátek, to nám uteklo. Pak jsme sice snížili, ale domácí do poločasu přidali třetí branku. Po změně stran se to už dohrávalo, šance nebyly ani na jedné straně. Ale domácí vyhráli zaslouženě,“ pokýval hlavou Karel Kapoun, vedoucí Doks.

Velkou pozornost poutal zápas v Kamenici, kde favorizovaný tým Žibřidic porazil čtvrtý tým tabulky 6:1. „Po vyrovnaném a zajímavém prvním poločase, kdy jsme si vypracovali náskok 2:1, domácí zlomil třetí gól. My jsme navíc nedávali šance, například jsme nevyužili ani penaltu. Rád bych ocenil kamenické fanoušky, kteří fotbalu rozumí, dlouho jsem neviděl, aby tleskali hostujícímu týmu,“ uvedl žibřidický manažer Antonín Toločko.

„První půle nebyla špatná, měli jsme tam ještě dvě velké šance. Po změně stran to byl z naší strany děs, běs. Jenom jsme to nakopávali, chyběla mezihra. Nejvíc mě mrzí, že hráči nebojovali. Prostě jsme to hostům odevzdali a nakonec zaslouženě prohráli,“ mával rukou Bohuslav Najman, zklamaný kouč České Kamenice.

Vesec porazil rezervu Hrádku nad Nisou 3:2 a potvrdil postavení v elitní pětce. Všechny branky padly v prvním poločase.

Vratislavice předvedly velký obrat v Jablonném v Podještědí, kde sice prohrávaly, ale nakonec vezou výhru 5:1. „V prvním poločase byla hra vyrovnaná, ale Jablonné netrefovalo branku, případně jen tyč a nás podržel brankař Dominik Jakubec. Domácí se dostali sice dostali rychle do vedení, ale my jsme záhy vyrovnali. Ve druhém poločase mi přišlo, že soupeř začal odcházet fyzicky, po druhém gólu i psychicky a po třetím se dohrávalo. Domácí to moc neunesli, ale my jsme jim to vrátili po fotbalové stránce, kluci udrželi nervy na uzdě a přidali další branky,“ uvedl vratislavický trenér Daniel Vlk.

Další tři body sebral dubnický nováček, který splnil roli papírového favorita a na půdě poslední Stráže nad Nisou vyhrál hladce 3:0.

„Jsem moc rád, že jsme uhráli tři body a vzadu udrželi nulu. Od začátku jsme měli utkání pod kontrolou. Domácí nás zlobili ve druhém poločase, ale naše obrana v čele s brankářem byla pozorná. Oba útočníci Věchet a Kopecký dali ve dvou zápasech celkem devět branek. Věřím, že jim forma snad vydrží do neděle. Hostíme totiž sousední Jablonné, to pro nás bude prestižní utkání,“ zdůraznil Rudolf Věchet, kouč Dubnice.

Zlaté tři body v boji o záchranu získal Žandov, který doma zaskočil liberecký Rapid a vyhrál 2:1. Spartak tak v tabulce zase přeskočil Doksy, aktuálně je jedenáctý.

„Hosté byli lepší, ale my jsme na hřišti ohromně bojovali. Až mě to překvapilo. První branku trefil nádherně mladý Vaníček, vítěznou pak zařídil pár minut před koncem po brejku Džudža. Měl jsem jenom dvanáct lidí, tři body jsou pros nás nesmírně cenné. Mám pocit, že jsme prostě chtěli více vyhrát,“ usmíval se Jan Studenovský, tentokráte spokojený žandovský kouč.

Ve výsledkové krizi se potácí Cvikov, který má kvůli karetním trestům a zraněním problémy s kádrem. Tentokráte s toho byla hladká porážka 1:5 v Hodkovicích.

„My už tuhle sezonu prostě musíme nějak dohrát. Na podzim jsme naštěstí uhráli hodně bodů, takže nějaké sestupové starosti neřešíme. Zase museli hrát dorostenci. Na druhou stranu je to dobře, alespoň si vyzkouší krajskou soutěž. Teď nás čekají papírově lehčí soupeři, tak snad něco uhrajeme,“ řekl Miroslav Žák, kouč Cvikova.