„Oslavovat dnes není co, sice jsme vyhráli, ale my v soutěži nehrajeme na ostatní týmy. Chci po hráčích, aby posunuli hru na lepší úroveň a dnes se to moc nedařilo. S hráči se postupně seznamuji. Mám asi docela vysoké nároky a tendenci je po fotbalové stránce trochu vychovávat,“ přiznal Tomáš Nosek, kouč Turnova, který se k týmu připojil v zimní přestávce, když přišel od mládeže v Příbrami.

„Dostali jsme rychlý gól. Pak jsme celkem dlouho odolávali. Turnov je v tabulce první, takže to byl jasný favorit utkání. Nepředpokládali jsme, že tam nějaké body uhrajeme, ale odolávali jsme dlouho. Prohra o dva góly by byla ale určitě přijatelnější. Soupeř byl po celou dobu lepší. My jsme se snažili. Do vyložených šancí jsme se ale nedostali. Naopak Turnov ještě nastřelil dvě břevna. Jejich vítězství bylo opravdu zasloužené a jasné. My se s Turnovem srovnávat nemůžeme, jeho kvalita je oproti nám někde jinde. Alespoň, že jsme dali čestný gól, i když to byl vlastenec,“ zhodnotil vše Jaroslav Kletečka, sekretář Železného Brodu.

Skalice, která dle slov trenéra Baťky v týdnu bojovalo s infekčním onemocněním, na půdě Hrádku nad Nisou vedla v poločase o dvě branky. Druhé dějství ale patřilo domácím, hostům nasázeli čtyři góly a jsou stále ve hře o první místo.

„Celý týden nebyl ideální, řada hráčů základní sestavy netrénovala. Kluci leželi doma v horečkách. Hráli tak hráči, kteří by asi nebyli v základu,“ kroutil hlavou Zdeněk Baťka.

„V první půli jsme udeřili ze dvou standardních situací. Jen škoda, že jsme nedali třetí gól. Ať už šance Touše, nebo střela Baťky mladšího,“ litoval.

„Hrádek snížil z penalty, vzápětí srovnal. Od toho se to odvíjelo, domácí pak byli lepší. To náš ještě podržel brankář Osmančík,“ uzavřel vše Baťka.

Hrádečtí byli logicky po utkání mnohem spokojenější. „Celkově se nám zápas podařil, třebaže nám na poslední chvíli vypadli dva hráči ze sestavy, ale soupeř měl se složením mužstva ještě větší problémy než my, proto jsme si na začátku věřili,“ přiznal hrající předseda Slovanu Hrádek nad Nisou Ondřej Holeček.

První poločas však jeho tým nezvládl podle představ. „Neřekl bych, že jsme začali špatně, ale bohužel nás přibrzdila branka z první standardky. I po ní jsme se snažili být aktivní, ale když se soupeř dostal asi po třetí za polovinu, tak jsme inkasovali po další standardní situaci z hlavičky další gól a to už byla opravdu sprcha.“

O poločase udělal trenér jednu změnu v sestavě a přeskupil rozestavení. „Měli jsme to ještě více ofenzivněji laděný. Měli jsme takový tlak, že už jsme to otočit museli a branky logicky padaly. Soupeře jsme dostaly pod obrovský tlak. Gólů mohlo být ještě více, jeden nám třeba rozhodčí neuznal, pak jsme trefili tyčku prázdné branky.“

Hrádek je v tabulce čtvrtý. „Díky obratu jsme se na čele udrželi. Pokud zvládneme odložený zápas, který jsme v Sedmihorkách nesehráli, přiblížíme se prvnímu Turnovu na tři body,“ dodal spokojený Holeček.

V souboji o lepší polovinu tabulky uspěl Nový Bor, který v Lomnici vyhrál jasně 3:0. „Zasloužené vítězství, mohlo to být i vyšší. Šli jsme ještě tak pětkrát sami na branku. Tak trochu jsme se Lomnici pomstili za to, že nás na podzim u nás porazili. Bylo to podobné, jen jsme tentokrát dali branku. Pro nás jsou tři body z takových zápasů důležité. Kluky musím pochválit, své minuty dostali i naši kluci z dorostu,“ pochvaloval si Jan Broschinský, kouč Nového Boru.

Desné se nedařilo stejně jako v prvním dubnovém víkendu. Na hřišti soupeře ve Višňové prohrála 1:5. K zápasu řekl vedoucí týmu Petr Kopal: „Ve Višňové podali kluci opět bojovný výkon jako v prvním utkání. V poli jsme dokázali s domácími držet krok, rozdíl byl však v práci ve vápně, kde nás domácí, i díky výškové převaze, předčili. O vítězství pak rozhodli během šesti minut od 24. – do 30. minuty, kdy jsme si nejprve dali nešťastný vlastní gól. Tím jsme na několik minut přestali plnit taktické pokyny, což Višňová potrestala.“

Úspěšnější bylo béčko Velkých Hamrů, které porazilo Sedmihorky 3:1. A kouč Zdeněk Bryscejn si zápas pochvaloval: „Béčko nám dělá radost. Porazili jsme Sedmihorky naprosto zaslouženě. Uspokojila nás i předvedená hra, kluci se snažili hrát fotbal jak má být. Bylo to dobré utkání. V neděli jede rezervní tým k dalšímu zápasu do Skalice.“

Stráž pod Ralskem splnila roli papírového favorita, poslední Hejnice porazila 6:0 a poskočila na desáté místo v tabulce. „Zasloužené vítězství. Sehráli jsme jedno z nejlepších utkání. Terén nebyl dobrý, přesto tam z naší strany byly dobré momenty. Hosté se mockrát před naši branku nedostali. My moc branek nedáváme, chybí nám typický kanonýr. I proto jsem rád, že teď jsme jich dali šest,“ usmál se spokojený Karel Knejzlík, kouč Stráže pod Ralskem.