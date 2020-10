Na špici krajského fotbalového přeboru je Turnov, proti kterému domácí Sedmihorky držely bezbrankový stav déle než hodiny, ale pak je srazil dvěma góly Havel.

Višňová se dostavila do Doks jen ve dvanácti, sice prohrála „jen“ 1:2 a gól dal pár minut před koncem Mazánek. Hrádek vedl v poločase na hřišti poslední Desné 3:1, aby nakonec vyhrál 5:2 a tři góly zajistil Petr Švejkovský. Chrastava tekla v Novém Boru v poločase o dvě branky a nakonec se musela smířit s prohrou 4:0. Stráž pod Ralskem zdolala 3:1 Železný Brod, přestože čtvrt hodiny dohrávala bez vyloučeného Vacka. Skalice se rozešla smírně 2:2 s Rovenskem.

MŠENO – FRÝDLANT 2:1 (2:0)

Zatímco Frýdlant odehrál v minulém víkendu dva plichtové zápasy (3:3 s poslední Desnou a 1:1 v Doksech), Mšeno vykostilo doma hrající Višňovou 7:2. Navíc Mšenští mají ve svém středu zkušené ligové šutéry s mezinárodními zkušenostmi – Pavla Košťála a Tomáše Čížka. Kupodivu to však byli Frýdlantští, kteří během úvodních pěti minut spálili dvě tutovky. Poté však domácí převzali iniciativu a otěže zápasu do svých rukou a do poločasu ze svých možností dvakrát pokořili Němce v bráně.

Do úvodu druhé půle hostující trenér Miloslav Ulihrach poslal do hry třetího útočníka Kozáka a po chvilce i Nováka. A právě souhra této dvojice slavila úspěch, kdy Novák centrem vybídl ke skórování Kozáka. Frýdlant se dostal do sedla a začal mít drtivý tlak. Ale proti byl zejména urostlý stoper Košťál. Na posledních deset minut ještě útok hostů přišel podpořit Čuba, takže měl Frýdlant čtyři forvardy.

„Hrálo se kolem vápna domácích a Štrbák ještě hlavou orazil břevno,“ přiblížil dění předseda Frýdlantu Martin Budzel. Ke konci sice hosté vyrovnali stav, ale branka neplatila. „Sudí nám odepřeli regulérní gól. Domácí hráč totiž hlavičkoval do svého vápna a tam míč doklepával do brány Novák. Prý ofsajd… Pro nás to tak nakonec byla porážka po patnácti mistrovských zápasech,“ dodal Budzel.

„Soupeře jsme trochu podcenili, neběhali jsme, nebyli jsme aktivní a nevyhrávali jsme souboje. Frýdlant na nás naopak trochu vlítnul, ale my jsme naštěstí dali dva góly. O poločase si k tomu kluci v kabině něco řekli a šli do toho. Ale podle mne jsme naopak úplně přestali hrát a na prostředku běhat. A soupeř dal gól. Od té doby jsme byli až do 90. minuty pod neustálým tlakem. Hostě dali gól, ale byl to nakonec ofsajd. Musím ocenit především výkon Pavla Košťála, kterého soupeři trefili asi patnácti střelami a k tomu vyhrál asi třicet důležitých hlav. V obranné fázi byl bezkonkurenčně nejlepší, bez něho bychom to asi nezvládli. Bylo to utrápené utkání,“ hodnotil mšenský Adam Pelta.

Branky: 19. Ráček, 37. Štemberk – 65. Kozák. Rozhodčí: Čáka, ŽK: 1:3, 40 diváků.

Mšeno: Franc – Dvořák (70. Šimůnek), Košťál, Džmura, Ráček – Štemberk (90. Naštický), Sedláček (78. Feri), Michálko, Hrnčíř – Hartman (70. Novotný), Čížek.

Frýdlant: Němec – Bartoš, Horáček (54. Kozák), Kobr, Kesner (57. Novák) – Coufal, Mazánek, Jelínek (81. Čuba), Štrbák – Nosek, Stýbal.