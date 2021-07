CHRASTAVA - RUPRECHTICE 8:0 (4:0)

Viditelně lepší domácí šli hned z první akce Havlíčka do vedení, které navyšovali. V rozmezí patnácti minut slabí hosté i s výpomocí Abraháma a Kouby obdrželi 3 branky a sami ohrozili domácího Zíku v bráně poprvé a jen ve 25. minutě. Chrastava dost chybující hosty nepustila prakticky k ničemu vážnějšímu a sama naopak často střílela, takže si Vavřich dost zachytal. Podobný průběh měla i druhá půle, takže hosté, hrající svůj první letošní špíl, nezaznamenali ani čestný úspěch, naopak v 76. minutě Kočí přes půl hřiště vstřelil osmý gól.

Branky: Havlíček 2, Jelínek, Hořák ml., Kyncl, Wolf, Kratochvíl, Kočí.

Chrastava: Zíka - Hořák, Kyncl, Kratochvíl, Šorsák - Hořák st., Wolf, Havlíček, Jelínek, Martínek - Patrman. Střídali: Kočí, Průša, Kejdana.

Ruprechtice: Vavřich - Horák, Průcha, M. Šrajbr - Souček, Viktora, Vrtal, Abrahám, Morávek - Kouba, Mraček. Střídali: Černý, Buša, Nováček, Řezka.



KRÁSNÁ STUDÁNKA - ŽIBŘIDICE 7:1 (4:0)

Velké zklamání pro trenéra Žibřidic Jakuba Děkana. Jeho tým v novém složení na Studnu nestačil. Hosté oproti domácím neběhali, nedostali se do tempa a také kondice nebyla nejlepší. Za domácí nastoupili nově Adamec z VTJ Rapid a Hloušek z jabloneckého dorostu. Střelecky se prosadil hned čtyřikrát Suchomel, dvě branky přidal Devátý a jedna byla vlastní. Studánečtí měli více šancí a uměli se v nich prosadit. Za Žibřidice snižoval Posad. Trenér vítězů Milan Bláha protočil celkem 16 borců a další zápas jeho mančaft sehraje v sobotu 31. července ve Skalici.

Krásná Studánka: Jirák - Vondráček, Herman, Vlach, Adamec - Toman, Hloušek, Kseňák, Devátý - Jiroš, Suchomel.

Žibřidice: Rotschild - Kučera, Patka, Posad, Šesták - Menšík, Broschinský, Štefan, Žoček ml. - Jaček, Kouba. Střídali: Fejfar, Aubrecht.



HEJNICE B - MNÍŠEK 4:4

Domácí byli lepší, měli pár lidí z áčka, naopak hosté bez čtyř hráčů horko těžko dávali mužstvo dohromady. Šťastná remíza Mníšku, když ho podržel gólman. Šikýř po dovolené vstřelil branku z přímáku z 25 metrů na 1:1.

Branky Mníšku: Brož 2, Šikýř, Ferenc.



HRÁDEK - VILÉMOV 0:0

Domácí spálili neuvěřitelné šance. Zejména pak Tomáš Polívka (příchod z Doks), který zmařil tři tutovky a na další tři přihrával. Hrádek byl v kvalitním výkonu lepší, soupeře neustále přehrával, ale dojel na bídnou koncovku. Celkem osm jasných šancí (v tom dvě břevna a jedna tyč).

Ve středu 28. července hraje Hrádek od 18 hodin s dorostem U19 Neugersdorf a v sobotu 31. července od 17 v Mnichově Hradišti.

Hrádek: Rob - Kovač, Hypius, Š. Kavan, M. Kavan - P. Švejkovský, O. Holeček, Strya, Rumler - Polívka, Vacek. Střídali: Novák, D. Holeček, D. Švejkovský.



ROZSTÁNÍ - NEBUŠICE 1:4 (1:1)

"Byl to pro nás dobrý běžecký trénink," potvrdil po zápase trenér Rozstání Roman Passian. Soupeř z pražské I. A třídy hrál totiž velice dobře a v Libereckém krajském přeboru by rozhodně výkonnostně patřil k těm nahoře. Hosté vedli 1:0 a do půle stačil Jarý srovnat. Přestože v domácích řadách nastoupili exligový Abraham a novic Žoček, Nebušičtí dominovali a přidali po přestávce tři kusy. "Pořádně nás prověřili a my byli rádi za 1:4," dodal Passian.

Béčko Rozstání marně čekalo na soupeře z Osečné. V sobotu 31. července hraje Rozstání od 16 hodin v Lučanech.

Rozstání: Vrábel - Šindelář - Žoček, Dostál - Kysela, Jíra - Bolina, Abraham, P. Grujoski - Jarý, Pavlů. Střídali: F. Grujoski, Maňák, Čihula, Hajský.

MOST U19 - FRÝDLANT 5:4 (2:2)

Frýdlantští spojili zápas s dvoudenním minisoustředěním, které se na nich projevilo. Proti mosteckým dorostencům byli sice lepší, jenže domácí mladíci z pěti šancí vytěžili pět gólů. Naopak hosté kromě čtyř branek plno šancí zahodili. Branky Frýdlantu: Němec, Nosek, Coufal, Kukla.