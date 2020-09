Vítězná Višňová sice přišla o Hrocha, ale i tak po pěti kolech krajského fotbalového přeboru drží čelo tabulky bez porážky stejně jako Turnov. Ale třetím vzadu je Frýdlant, který naplno bodoval v Sedmihorkách a navíc má zápas s Doksy k dobru.

Frýdlant již v poločase vedl 3:1 v Sedmihorkách a nakonec vyhrál 3:2, když se trefili dvakrát Nosek a jednou Mazánek.

Mšeno uplácalo v poslední Desné na umělce jen plichtu 4:4, když domácí vedli 4:2. Fotbal sledovalo 250 diváků.

Podobně si počínal Nový Bor s Rovenskem (1:1), a bod zajistil Lukáš Broschinský z penalty.

Doksy si poradily 4:1 se Železným Brodem a střelecky se dvakrát zapsal exliberecký Tomáš Polívka.

Turnov jede a tentokrát zvítězil ve Stráži pod Ralskem 3:1 i díky gólu exlibereckého Bernáta. Navíc dvacet minut dohrával bez vyloučeného Jíry.

Hrádek včera hrál ve Skalici a před návštěvou 310 diváků prohrál 1:2. Domácí dali druhý gól z penalty, Hrádečtí snižovali až v nastaveném čase také z penalty. To se trefil Uzel.

CHRASTAVA – VIŠŇOVÁ 1:3 (0:2)

Než se domácí rozkoukali, přilétl z levé strany centr a Mazánek dostal hosty do vedení. Domácí se sice dostali několikrát k zakončení, ale byli nepřesní. Naopak po souboji, který měl být pískaným faulem, dokázali hosté odcentrovat a po vniknutí Michálka do vápna přišel faul a penalta – 0:2. Za čtvrt hodiny Chrastava tekla o dvě branky. Višňová předvedla do té doby několik hezkých individuálních akcí do vápna, takže mohlo být i hůř.

„Dva rychlé góly určitě pomohly ke klidu,“ potvrdil višňovský veterán Milan Melka (43 let). Na druhé straně skončil chrastavský pokus na břevnu. V závěru půle musel opustit hřiště domácí Melichar za kritiku sudího poté, co chytl rovnou červenou kartu za faul.

„Faul na vyloučení to rozhodně nebyl a Melichar spustil kritiku až po červené kartě. Takových zákroků v utkání bylo víc,“ cítí poškození chrastavský trenér Michal Kolčava. Přesilovka hostů však trvala jen sedm minut, když byl za faul a na popud asistenta rozhodčího okamžitě vyloučen Hroch.

Síly se srovnaly, ale v kádru Višňové přišel trochu chaos, který domácí využili ke snížení Patrmanem. Naděje na lepší výsledek ale zhatil po úniku ze strany Michálek na 1:3. „Podle nás se měla pískat ještě penalta za faul na Patrmana a zápas by byl ještě otevřený,“ podotýká Kolčava.

Višňová však ještě předtím nastřelila břevno a tyč. „Třetí gól měl přijít dřív a uklidnění tak také mohlo být dřív. Myslím, že na šance to bylo zasloužené vítězství,“ dodal Melka.

Branky: 62. Patrman – 6. a 16. z pen. Milan Mazánek, 68. Michálek. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 1:5, ČK: 45. Melichar + asistent trenéra P. Rozmajzl st. – 52. Hroch, 100 diváků.

Chrastava: Zíka – Melichar, Jelínek, M. Rozmajzl, Wolf – Šorsák, Šupol (75. Appeltauer), P. Rozmajzl, Hořák – Čára (78. Navrátil), Patrman (83. Kyncl).

Višňová: Vykoukal – Bednář, Plesar, Melka, Hroch – Dobrovodský, M. Mazánek, Zita, Bláha (84. Šolta) – Michálek (75. Bareš), Žežulka (83. Knapp).