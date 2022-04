Lídr vyhrál před 150 diváky v Doksech brankou Tomáše Jačeka z 94. minuty. Na čele pořadí má nadále jednobodový náskok. „Byl to zápas s minimem šancí, my jsme na konci byli šťastnější, když ná tam prošla jedna štasná střela. Doksy se na nás dobře připravily, výborně bránily, naopak z naší strany to úplně ideální zápas nebyl. Navíc jsme si to zkomplikovali, když byl v 34. minutě za nedisciplinovanost vyloučen Pleštil a my hráli dlouhou dobu o deseti,“ hodnotil velikonoční výhru manažer žibřidického klubu Antonín Toločko.