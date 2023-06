Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

„Po sobotním hlasování se celý tým vyjádřil pro účast v sezóně 2023/2024 v nejvyšší krajské soutěži Libereckého kraje. Proto jsme v pondělí zaslali přihlášku do krajského přeboru, abychom zamezili všem spekulacím a vyslali našim fanouškům a médiím jasný signál, že v následující sezoně se budeme chtít poprat o další báječný úspěch v našlapanější konkurenci,“ uvedl klub v oficiálním prohlášení na svém webu a tato slova sekretář Spartaku Chrastava Petr Rozmajzl potvrdil: „Je to tak.“

Spartak zažívá, přes nic řešící sobotní porážku 2:3 s Rychnovem, pod dohledem trenéra Michala Kolčavy parádní sezonu. Po potvrzení první pozice I. A třídy jeho tým porazil ve finále krajského Poháru LKFS Skalici u České Lípy a mohl slavit double.

„Rozhodnutí o postupu jsme nechávali především na hráčích,“ prohlásil nedávno trenér Kolčava. „Pro postup se vyslovilo asi 95 procent hráčů. Myslíme si, že sportovně i po dalších stránkách krajský přebor zvládneme,“ dodal včera sekretář Rozmajz.

Revoluční volejbalové léto: Liberec sehnal třináct posil, Ústí má trenéra Žabu

Zkušený kouč prvního celku tabulky v úterý po poledni zdůraznil, že Chrastava nehodlá být ve vyšší soutěži pouze do počtu. „Chceme hrát důstojnou roli. Šanci dostanou hráči, kteří se o postup zasloužili, rád bych také přivítal dvě až tři posily. Pokud se bude vyvíjet situace tak, že by někteří stávající hráči neměli patřičnou minutáž, tak se to bude také řešit,“ doplnil Kolčava.

Druhý Košťálov/Libštát prohrál na hřišti třetího „libereckého“ Pěnčína 0:3, avšak ani v tomto případě konečný výsledek nic extra neřešil. „Už o nic nešlo. Nám chyběla osa týmu Cerman, Piry, Holovič. Jeli jsme ve volné sestavě. Ve třetí minutě jsme hned dostali branku a to posadilo domácí na koně. Pak šel náš Houžvička sám na bránu, ale nedal. Kdybychom vyrovnali, tak by se utkání vyvíjelo jinak. Když ale domácí dali druhou branku, tak bylo rozhodnuto. Třetí gól jsme dostali v 55. minutě, byla to pěkná střela, pro nás nešťastný gól. A bylo rozhodnuto. Nehráli jsme dnes špatně, ale naše hra neměla šmrnc a důraz. Hráli jsme tak, jak nám to počet hráčů dovolil,“ hodnotil trenér hostů Ivo Jiřiček.



Košťálov výzvu postupu rovněž vzal. „I u nás záleželo zejména na hráčích, ale nakonec se i s vedením klubu shodli, že do krajského přeboru půjdeme,“ řekl prezident košťálovského klubu Leoš Moravec.