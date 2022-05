FC Pěnčín doma po bezbrankovém poločase nakonec porazil Krásnou Studánku 3:1. „Hráli jsme do plných, soupeř to zabetonoval. Chybí nám Čížek i Nulíček. Pořád čekám, že se na jaře konečně rozehrajeme, ale stálo to není ono. Ale soupeře přehráváme, máme šance. Tři body bereme,“ řekl trenér Pěnčína Miroslav Procházka.

Spartak Chrastava porazil díky třem brankám v prvním poločase přes zimu posílené Doubí 4:1. „Utkání z naší strany i přes výsledek nemělo parametry, na které jsme zvyklí. Po trefách Dušánka a Novotného jsme vedli v 11. minutě rychle 2:0, ale někdy se prostě stane, že se herně nedaří dle představ,“ řekl na jaře nový trenér Chrastavy Michal Kolčava.

S první polovinou jara je spokojen. „Teď se to láme do druhé jarní poloviny. Posledních šest kol chceme zvládnout a být co nejvýše. Tabulka se za lídrem vyrovnává a bude to ještě zajímavé,“ uvedl Kolčava.

První jarní vítězství slaví Bělá, která v derby zápase zvítězila v Semilech 1:0.

„Jediný gól dal rodilý Semilák Daniel Otmar. Bylo to takové malé derby, Semiláků hraje v našem týmu víc. V první půli jsme byli lepší, rozhodčí nám jednu branku neuznal. Ve druhém poločase nás zachránil brankář Jakubičko, chytil čtyři tutovky, domácí nás hodně zatlačili. My jsme pak hrozili pouze z brejků,“ řekl předseda Bělé Milan Poličanský,

„Měli jsme dvě posily – Ondra Mach a v Polsku žijící Martin Liška. Jsou to šikovní hráči, bylo to znát,“ dodal Poličanský.

Na jaře se nedaří Rychnovu, který doma podlehl pěnčínskému Sokolu 1:2 a v tabulce klesl na třetí místo.

„Zase nám chyběli lidi ze základní sestavy. Fotbal to byl vyrovnaný, šance byly na obou stranách. Ve druhé půli bylo k vidění hodně standardních situacích. V závěru jsme vsadili všechno na útok, ale vymstilo se nám to. Po nákopu brankáře a chybě obrany hosté pět minut před koncem rozhodli. Vyrovnat jsme už nedokázali,“ smutně pravil Martin Procházka, trenér Rychnova.

Velké překvapení se zrodilo v Koštálově, kde domácí celek, okupující medailové pozice, vyhořel a poslední Lokomotivě Ćeská Lípa podlehl 0:4.

„Tak trochu jsme si na body mysleli, už doma jsme Košťálov potrápili. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Kluci na hřišti sehráli velmi dobrý zápas a zaslouží velkou pochvalu. Jsme sice stále poslední, ale ostatním se trochu přibližujeme. O záchranu budeme bojovat, dokud to půjde,“ má jasno Petr Kabát, trenér českolipské Lokomotivy.

Jarní mizérie Ruprechtic neskončila ani v Bílém Kostele, domácí vyhráli 5:2.

„Sice jsme vedli, ale domácí to otočili. Na střídání jsme měli pouze jednoho, pohřbily nás tři rychlé brejky. Mizérie tak zatím nekončí,“ hlesl Miroslav Cihlář, tajemník Ruprechtic.