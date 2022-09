„Situace není dobrá, vypadá to špatně,“ hlesl Pavel Brenn, předseda FK Cvikov. Přitom cvikovští fotbalisté nevstoupili do sezony špatně, po třech kolech měli sedm bodů. Jenže doplatil na nedisciplinovanost. Ve druhém kole dostal červenou Jirák, ve třetím šel předčasně pod sprchy Coufal s Paštikou.

„Dva z nich dostali tresty do konce roku. Máme dlouhodobě zraněné, další hráči mají pracovní povinnosti. Morálka je v rozkladu, nechceme nikomu šlapat po štěstí. Proto jsme kývli na žádost Bednáře, který odešel do Kamenice,“ prozradil Brenn, který musel dokonce naskočit do základní sestavy. „Je to náročné a ničemu to nepřispívá, nechceme jít cestou, že budou hrát „starci.“ Chceme, aby hráli mladí,“ má jasno.

Cvikov má přitom dorost a taky rezervní tým. „Rádi bychom, aby dorostenci hráli za dorost, nechceme je tahat do chlapské I.B třídy,“ má jasno. Za neodehraný zápas v Ruprechticích čeká na Cvikov kontumace a také peněžitý trest. „Abych pravdu řekl, nevím, kolik to přesně je. Ale mám pocit, že to je okolo pěti tisíc,“ pokrčil rameny.

Cvikov chce soutěž dohrát, o víkendu by tak doma měl nastoupit proti Dubnici. „Jasně, chceme to dotlačit do konce, nechceme se odhlásit. Pak je potřeba si sednout a z těch špatných rozhodnutích vybrat to nejméně špatné. Je ale jasně, že nás čeká opravdu těžká sezona,“ dodal předseda FK Cvikov.