PÁTEK 17. ZÁŘÍ F:NL: FK Ústí nad Labem – FK Varnsdorf (pátek 18.00) SOBOTA 18. ZÁŘÍF:L: Mladá Boleslav – Liberec (16.00) ČFL, skupina B: Přepeře – Hradec Králové B (10.30), Teplice B – Jablonec B (11.00) DIVIZE, skupina B: Neratovice – Louny, Arsenal Česká Lípa – Český Brod, Kladno – Most/Souš (10.15), Chomutov – Štětí (10.30) DIVIZE, skupina C: Libiš – Velké Hamry (10.15) KRAJSKÝ PŘEBOR LK: Frýdlant – Skalice u České Lípy (10.30), Hrádek nad Nisou – Višňová, Lomnice nad Popelkou – Hejnice, Železný Brod – Sedmihorky, Rovensko pod Troskami – Nový Bor (16.30) I. A TŘÍDA LK: Krásná Studánka – Pěnčín (JN), Ruprechtice – Bílý Kostel nad Nisou (10.30), Doubí – Chrastava, Pěnčín (LI) – Rychnov, Bělá – Semily, Lokomotiva Česká Lípa – Koštálov, Mimoň – Rynoltice (16.30) I. B TŘÍDA LK, skupina východ: Mšeno/Jablonec – Horní Branná (10.15), Přepeře B – Jenišovice (14.00), Albrechtice v Jizerských horách/Jiřetín – Držkov (15.30), Jablonec nad Jizerou – Studenec (16.30) I. B TŘÍDA LK, skupina západ: Vesec – Žibřidice (14.00), Jablonné v Podještědí – Hrádek nad Nisou (15.00), Žandov – Doksy, Hodkovice nad Mohelkou – Dubnice, Stráž pod Ralskem – Vratislavice nad Nisou (16.30) NEDĚLE 19. ZÁŘÍ F:L: Sparta Praha – Jablonec, Karviná – Teplice (16.00) ČFL, skupina B: Dukla Praha B – Liberec B (10.15), Brozany – Bohemians Praha B (15.30) KRAJSKÝ PŘEBOR LK: Turnov – Stráž pod Ralskem, Velké Hamry – Desná (16.30) I. B TŘÍDA LK, skupina východ: Bozkov – Plavy (16.00), Harrachov – Mírová pod Kozákovem, Lučany nad Nisou – Smržovka (16.30) I. B TŘÍDA LK, skupina B: Rozstání – Cvikov (14.00), Kamenice – VTJ Rapid Liberec (15.00)

