Soustředění bylo zaměřeno hlavně na kondici, kterou hráči nabírali různou formou. Jakou? A co tréninková morálka? Zvládli všichni náročný program? Bylo někomu špatně po večerní regeneraci u piva? Dozvíte se v zamčené části článku, která je dostupná všem členům Deník Klubu.

Samozřejmě amatérský klub si nemůže dovolit hradit takové soustředění z vlastní kapsy. Musí se zapojit také samotní fotbalisté. „Hráči si platí letenky a ubytování. Klub pak platí pronájem tréninkových ploch. Letěli jsme z Vídně, kam jsme se dopravili naším klubovým autobusem. Na hotelu jsme měli skvělé podmínky. Na snídani i večeři byl nekonečný bufet, kde bylo úplně vše. Je velká výhoda, když se můžou hráči kvalitně, dostatečně a pravidelně najíst, je to pak znát i v tréninku,“ pochvaloval si kouč s dovětkem, že na osobu vše nestálo ani 10 tisíc korun.

Amatérský tým SK Studenec se už potřetí vydal na zahraniční soustředění. Podruhé v řadě na španělský ostrov Mallorca, kde se narodil například španělský reprezentant Marco Asensio, toho času hráč francouzského PSG. „Jednou jsme byli na Sicílii a teď podruhé na Mallorce v oblasti Can Pastilla, která se nachází přímo u letiště. Přiletěli jsme ve středu 24. ledna v půl deváté ráno a v deset hodin dopoledne už jsme byli všichni na kolech. Z letiště jsme byli na hotelu taxíkem za osm minut. V neděli 28. ledna jsme pak měli ještě dopolední jednotku a hotel opouštěli v půl jedné, takže pobyt trval skoro celých pět dní,“ prozradil hlavní trenér Martin Hrubý, který zajišťoval letenky a ubytování.

Účastník I.A třídy v Libereckém kraji potřetí v historii klubu zamířil na zimní soustředění do tepla. Hráči si užili luxusu v hotelu, zelené trávníky, moře i pivo během dlouhých večerů. Na konci soustředění pak navštívili také zápas nejvyšší španělské soutěže mezi domácím týmem RCD Mallorca, který hostil sparťanům dobře známý Betis Sevilla.

Největší výhodou zimních zahraničních soustředění jsou bezesporu někdy až letní teploty. „Pobyt přinesl přesně to, co jsme od toho očekávali. Vždy se lépe trénuje v teplém počasí, kdy se z větší části eliminuje možnost zranění. Musím zaklepat, že kromě pár drobností jsme se vrátili bez újmy na zdraví. Další pozitivní věc je ta, že jsou hráči soustředění čistě na tréninky a nemůžou se omlouvat z rodinných důvodů apod. Tréninkové jednotky navíc kousali zodpovědně a bez výmluv. Kluci se semkli a ještě více se zocelila parta,“ všiml si Hrubý.

Za kabinu promluvil její kapitán Jiří Povr. „Soustředění jsme si užili. Počasí vyšlo skvěle, měli jsme krásně a teplo. Tréninkové jednotky byly podle našich představ a potrénovali jsme kvalitně. Brali jsme to opravdu zodpovědně a dost makali,“ přiznal muž s páskou na ruce, že tam nikdo nepřijel odpočívat jako na dovolenou.

Plány trenérů to ostatně ani příliš nedovolovaly. „Bylo to náročné. Dopoledne jsme vždy běhali po promenádě a odpoledne měli herní cvičení, které bylo zaměřeno hlavně na kondici. Běhy nám samozřejmě moc nechutnaly, ale všichni to zvládli dobře,“ chválil Povr své spoluhráče.

V něčem to ale bylo přeci jen jiné než profesionální soustředění. „Po tréninkových jednotkách jsme si dopřáli trochu alkoholu,“ usmál se kapitán. „Vždy ale v určité míře, abychom byli ráno připraveni na další den,“ dodal už s vážnějším tónem. Trenér přiznal, že pivo bylo na soustředění tak trochu veřejným tajemstvím. „Alkohol byl zakázán jen tam, kam oko trenéra nedohlédlo. Večer si kluci nějaké to pivko dali, ale na ranní srazy chodili všichni na minutu přesně. Nikomu nebylo na tréninku špatně, že by nemohl odjet jednotku. Všichni k tomu přistoupili opravdu zodpovědně,“ pochválil Hrubý své svěřence.

Motivace pro mládež

Jak již bylo zmíněno, studenecký klub pracuje velmi dobře se svou mládeží a takovéto unikátní soustředění je rozhodně jedna z věcí, která může mladé fotbalisty z okolí motivovat, aby hráli právě v oranžovo-modrém dresu. „Tradici zahraničního soustředění chceme rozhodně zachovat a motivovat tím mládež. Jako klub fungujeme od nejmladších kategorií a každý má do klubu dveře otevřené. Když pak vydrží a dostane se do dospělé kategorie, může to také zažít,“ nastínil lodivod čtvrtého celku A třídy.

V podobném duchu mluvil také kapitán. „Pro mladé kluky to motivace určitě je. Třeba se pak budou ve Studenci více snažit, aby se dostali do dospělé kategorie a mohli to také zažít,“ přeje si Povr úspěchy i mladších kategorií.