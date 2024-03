V posledním kole se utkaly právě celky Vesce a Krásné Studánky a byl to právě vesecký Slovan, který si hubeným vítězstvím 1:0 zajistil postup do další fáze poháru. „Celý zápas jsme byli lepším týmem a Studánka neměla moc šancí. Naopak my si vypracovali několik střel zpoza vápna, které jejich brankář dobře pochytal. Pouze na začátku druhé půle jsme měli slabšich patnáct minut, kdy soupeř vyrovnal hru, ale postupně jsme opět přebírali iniciativu,“ zhodnotil utkání Josef Háza, předseda Vesce.

Na jediný gól se čekalo poměrně dlouho. „Prosadili jsme se v 75. minutě po dlouhém balonu na levé křídlo, kdy se na brankové čáře uvolnil Čížek a střelou z úhlu překvapil brankáře Dulebu, kterého prostřelil,“ popsal Háza klíčovou situaci duelu.

Tři výhry ze čtyř zápasů znamenají pokračování v soutěži. „Pohár bereme jakou dobrou přípravu a díky postupu máme další zápas k dispozici. Utkáme se s Frýdlantem. Soupeře z krajského přeboru jsme očekávali a bude to pro nás zajímavé srovnání,“ těší se předseda na konfrontaci s celkem, který hraje o soutěž výše.

Naopak Krásná Studánka má opačné starosti. Přes zimu se pustila do přestavby kádru, výrazně omladila a teď hledá cestu, jak v utkáních uspět. „Do zápasu jsme šli s tím, že chceme napadat výše s aktivním presinkem. Bohužel nám z toho občas vypadlo pár kluků. Chybí nám takový ten rozhodovací moment, kdy po ztrátě balonu zabojovat a kdy ne. Tím jsme dali v první půli Vesci asi tři šance, při kterých nás podržel brankář Duleba,“ pochválil muže mezi třemi tyčemi brankářský kolega Jan Jirák.

Ten se postupně stává jakýmsi mentorem či asistentem trenéra A-mužstva. „Do druhého poločasu jsme museli prostřídat vinou zranění, ale běžecky jsme na tom byli lépe než soupeř. Ke konci zápasu jsme zkoušeli tlačit přes nakopávané balony, jenže s odchodem Eimanna nám odešla poslední výška a celé to haslo. Chybí nám předfinální a finální přihrávka a na gól se strašně nadřeme. Máme dobrý výjezd z obrany nahoru, ale neumíme si to připravit do šance,“ všiml si Jirák.

Jeho klub je spokojen alespoň s novou variantou poháru, která se, zdá se, osvědčila. „Nikdo nevěděl, co od nového formátu poháru očekávat, ale asi to splnilo, co mělo. Jsou to v podstatě čtyři přípravné zápasy, které mají úroveň,“ řekl brankář.