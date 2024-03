Všechny tyto fotbalové kluby spojuje fakt, že ve své pohárové skupině obsadily třetí příčku, a tak se ani jeden neprobojoval do vyřazovacích bojů. Všichni si ale pochvalují kvalitní zápasy, které brali hlavně jako formu přípravy před jarní částí sezony.

Gól Pěnčína na 2:0 v podzimní dohrávce proti Žibřidicím. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

TJ Sokol Pěnčín - FK Přepeře 'B' 8:0

Podzimní lídr A třídy čekal na první pohárovou výhru až do posledního čtvrtého utkání. V tom si ale smlsnul na rezervě třetiligových Přepeř, které nedal žádnou šanci. „Od první minuty jsme dobývali obranu soupeře, kde vyčníval hlavně brankář Válek. Povedlo se nám skórovat ve 24. minutě, poté ale chytil další dvě tutovky. Do poločasu jsme přidali ještě dvě branky a následně soupeř odešel. Druhou půli jsme si dělali co chtěli a mohlo to skončit klidně 13:0,“ zhodnotil stručně závěrečný duel skupiny trenér Pěnčína Lukáš Hodan.

Ze řetězu se utrhla hlavně dvojice útočníků Tomáš Bárta a Jan Řeháček, která byla prakticky u všeho. „Barteska byl u sedmi z celkových osmi gólů s bilancí 3+4. Řehy měl to své 3+0. Skoro všechno mu připravil Barteska do prázdné brány, kromě jednoho sóla, které si zakončil Řehy sám, pochválil kouč své svěřence.

Pěnčín tak zakončil skupinu na třetí pozici se ziskem pěti bodů za jednu výhru, dvě remízy a jednu porážku. Skóre měl díky poslednímu zápasu pozitivní, konkrétně 11:5.

TJ Spartak Smržovka - TJ Sokol Ruprechtice 1:2

Liberecký celek zakončil pohár také výhrou, avšak rozhodně ne tak jednoznačnou. „Můžeme být spokojeni s vítěztvím, které ale mohlo být trochu vyšší. Měli jsme další dvě nebo tři šance, kdy jsme šli sami na branku a ještě jednu velkou příležitost,“ mrzelo po utkání kouče Ruprechtic Pavla Bušu.

Ten uznal, že domácí prokázali svou kvalitu. „Soupeř na nás v úvodu docela vlétl. Měl urostlé hráče a měli jsme to těžší. Následně jsme změnili rozestavení a vstřelili první gól už v 10. minutě. O chvíli později přidali druhý. Smržovka nás v některých momentech zatlačila a museli jsme se bránit, což pro nás bylo dobré. Čekají nás mistrovské zápasy, kde budeme muset bránit, tak jsme si to alespoň vyzkoušeli,“ našel trenér pozitivum na utkání.

Přesto se Smržovka dočkala snížení. „Těsně před poločasem nám prošel centr do vápna a soupeř snížil na 2:1. Ve druhém poločase jsme měli jeden samostatný nájezd a velkou šanci, ale nic z toho neproměnili. Smržovka poté vycítila šanci a opět nás ke konci zatlačila. Relativně dobře jsme to ale odbránili a nepustili je do velké šance, ze které by zahrozili,“ pochválil trenér své hráče.

Ruprechtice tedy skončily také třetí a v poháru končí. Ve vyrovnané skupině nestačily na postup ani dvě výhry, jedna remíza a jedna porážka. „Úplně spokojení nejsme. Rádi bychom postoupili, ale nepovedly se první dva zápasy. S Doubím jsme inkasovali hloupý gól a přišli tak o remízu. Studánka proti nám vyrovnala v poslední minutě ze standardní situace. Pak už jsme neměli postup ve svých rukách a museli jsme čekat na výsledky ostatních týmů,“ pokrčil Buša rameny.

TJ Jiskra Mimoň - TJ Tatran Bílý Kostel n. N. 2:1

Hostující celek si v posledním zápase skupiny připsal po dvou výhrách také druhou porážku. „Bohužel jsme o gól prohráli. Ve druhém poločase jsme se nechali nezodpovědně vyloučit, ale herně to nebylo špatné. První půle skončila 1:1, kdy oba brankáři dostali takové smolné góly. Jejich brankář vyběhl u jedné situace a byl přehozen. Našeho brankáře zase přeskočil balon po skrumáži ve vápně. Mimoň má prapracovanou hru s roztahováním do stran. My se snažili hrát kombinačně po zemi s rychlými přesuny do útoku,“ poodhalil taktiku Bílého Kostela jeho předseda Roman Janáček.

Po přestávce hosté sice tlačili, ale byli to paradoxně právě oni, kteří inkasovali a následně nastala další pohroma. „Ve druhém poločase jsme měli trochu navrch, ale bohužel jsme inkasovali a následně přišlo vyloučení. Pak už jsme nebyli schopni zvrátit nepříznivý stav. Do té doby jsme měli dvě nebo tři šance, kdy jsme se ocitli s balonem na vápně, ale nepodařilo se nám je dobře zakončit,“ zakrutil Janáček hlavou.

Chceme, aby se bavili hráči a hlavně diváci, má jasno trenér Osečné

V zápise o utkání je uvedeno, že v 61. minutě byl vyloučen Tomáš Janáček za : “Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, kritika rozhodčího v nepřerušené hře slovy: „Tak to pískej ty zm*de.“

Co se stalo očima předsedy? „Kluci se rozčilovali a dožadovali penalty, když po centru ze strany soupeř zpracovával míč ve vzduchu a skočilo mu to na ruku. Pak tam byly ještě dva zákroky ve vápně, kdy nejprve vzali jejich tři hráči toho našeho s balonem do kleští a když stále pokračoval v běhu, stáhli ho na zem. V zápalu boje přišel emoční výlev a následné vyloučení,“ přiznal Janáček.

Také jeho celek měl pohár hlavně na zkušenou. „Brali jsme to hlavně jako přípravu. Zkoušeli jsme nějaké věci a ověřili si, že na tom fyzicky budeme dobře. Ještě musíme trochu pilovat herní stránku. Nedařilo se nám ve hře úplně to, co bychom chtěli,“ řekl na závěr.