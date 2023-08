Od přestupu do Nové Vsi jste vstřelil všech pět branek týmu ve dvou zápasech. Jak se cítíte v novém prostředí? Cítím se dobře. Je to super tým s mladými hráči. Trenér je pohodář, všechno je skvělé.

Ve druhém utkání jste se blýskl čtyřmi brankami. Cítil jste před zápasem, že by to mohl být váš den?

To jsem necítil, ale jak jsem dal první gól, všechno šlo pryč a napadalo to tam. Hodně jsem toho ale také ještě spálil.

V létě jste trénoval s Vescem a už to vypadalo, že zahájíte nový ročník tam. Nakonec jste se objevil v Nové Vsi. Jak k tomu došlo?

Vesec je dobrý tým a byl jsem tam spokojený. Pak se ale ozval trenér Rapidu pan Jakubec, že bych mohl hrát v Nové Vsi a pokud se mi bude dařit, mám šanci dostat se do Rapidu a zahrát si krajský přebor. Rapid totiž před sezonou navázal spolupráci právě s Novou Vsí. Vyšší soutěž je pro mě velké lákadlo, z toho důvodu jsem se rozhodl pro Novou Ves.

V Nové Vsi hraje bývalý hráč Slovanu Liberec Tomas Radzinevičius. Zatím jste spolu ještě nenastoupili, ale jak se těšíte na spolupráci s ním?

Ještě jsem ho neviděl, ale těším se moc. Měli bychom spolu hrát v útoku. Věřím, že si sedneme a budeme si na hřišti rozumět.

Na hřišti jste si hodně rozuměl s Lukášem Čermákem, se kterým jste odehrál skoro celou fotbalovou kariéru. Je to takový váš fotbalový bratr. Nepostrádáte ho vedle sebe?

Určitě mi chybí. Lukáš je ale výborný hráč a zvládne to beze mě. Třeba se ještě někdy na hřišti potkáme. Jsme spolu stále v kontaktu a chodíme společně posedět. Stali se z nás velmi dobří kamarádi. Přeji mu, ať se mu nadále daří.

Do Nové Vsi jste přestoupil z Jablonného v Podještědí, odkud jste chtěl za každou cenu odejít. Je to pro vás tedy uzavřená kapitola?

Ano, už jsem se rozhodl a zůstane to tak.

Můžete prozradit, proč jste chtěl odejít?

Budu upřímný, měl jsem problém se spoluhráčem, který v klubu působí delší dobu. Byl jsem v týmu nový a dohodli jsme se, že raději odejdu sám než aby tým opouštěl on.

Jaké jsou vaše fotbalové sny a cíle?

Nevím, jestli ještě dostanu takovou nabídku, ale určitě bych si rád vyzkoušel vyšší soutěž. Uvidíme, jak se bude dařit. Kdyby se povedlo dostat do krajského přeboru a podával bych dobré výkony, třeba nějaká nabídka přijde.

Máte nějaký oblíbený klub či fotbalový vzor?

V Česku je to určitě Slavie. Mám také rád Premier League, hlavně Manchester United. Oblíbeným hráčem je pak Marcus Rashford. Jedná se o výborného fotbalistu.