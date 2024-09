Právě on byl tím, kdo vstřelil obě dvě branky domácích. „Mohl jsem dát i třetí, ale neproměnil jsem velkou šanci. Jsem tedy spokojený tak napůl. Kdybychom vyhráli, budu samozřejmě šťastný daleko více,“ přiznal.

Jinak se mu ale v Rozstání líbí. „Je tu super mančaft, skvělá parta, trenéři i zázemí. Máme také krásné hřiště. V Rozstání jsem maximálně spokojený,“ pravil osmatřicetiletý hráč spokojeně.

Jíra se s míčem u nohy v podstatě narodil. „Začínal jsem v Mírové pod Kozákovem. Přes Lomnici a Jablonec jsem se dostal do Nové Vsi u Liberce, kde si mě vyhlédli a následně jsem přestoupil do A-dorostu Slovanu Liberec,“ začal s popisem své kariéry.

V Liberci to nebyla pouhá epizoda. „Každý rok jsme hráli v první trojce a jednou dokonce bojovali o postup do extraligy s Teplicemi. Následně si mě vyhlédl trenér B-mužstva pan Myslivec a pendloval jsem mezi áčkem dorostu a právě B-týmem,“ pokračoval fanoušek Realu Madrid či Bayernu Mnichov.

Pak přišla životní šance. „Už ani nevím, v kolika letech jsem dostal nabídku první smlouvy od sportovního ředitele Ladislava Maiera, kterou jsme podepsali. Poté jsem hrál převážně za 'béčko', ale trénoval s 'áčkem' jako jeho člen. Za hlavní tým jsem stihl zapsat dva ligové starty,“ zavzpomínal Jíra.

Bohužel více jich nestihl. „Vše se zlomilo s příchodem nového sportovního ředitele pana Jinocha, který si přivedl své hráče a bylo mi oznámeno, že si mohu hledat jiné angažmá,“ pokrčil rameny.

Bylo vidět, že i po více než deseti letech v něm pachuť z rozhodnutí přetrvává. „Mrzelo mě to hodně. Věřím, že kdyby zůstalo předchozí vedení a trenér A-týmu pan Lavička, časem bych se v mužstvu usadil. V té době hrál Slovan vysoko a šanci dostávali hlavně starší a zkušení hráči. Na mém postu například hráli Petr Johana a Míra Holeňák. My byli v podstatě jen členy kádru a chodili hlavně na tréninky,“ dodal s tím, že v mladém věku bylo těžké prosadit se v tak nabité konkurenci.

Rozhodl se tedy vyjít vstříc novému vedení a Slovan opustil. „Odešel jsem do Hlavice a následně do divizního Turnova. Tam jsem působil tři roky, než jsem se vrátil do Mírové. Z té jsem si na chvíli odskočil do Bozkova, vrátil se do Mírové a konečně se dostáváme k přestupu do Rozstání, kde momentálně působím,“ usmál se milovník Zinédina Zidana. Francouzského génia má rád nejen pro jeho hru, ale také z důvodu, že se oba narodili ve stejný den, konrétně 23. června.

Po odchodu z Liberce věděl, že profesionál z něho už nikdy nebude. „Když přestoupíte do nižší soutěže, kde se k tomu normálně chodí do práce a trénujete maximálně třikrát týdně, fyzička vám logicky spadne dolů,“ řekl Jíra.

Momentálně tedy rozdává radost fanouškům Rozstání v I.A třídě. „Teď už hraji jen pro zábavu. S přítelkyní čekáme potomka a chci se věnovat více rodině. Fotbal mám ale rád, v Rozstání mě baví a zatím nemám v plánu končit,“ uzavřel.