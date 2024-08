Dvaatřicetiletý útočník je rád, že je zpět doma. „V Nové Vsi jsem vyrůstal a díky ní jsem se dostal do velkého fotbalu mezi dospělé,“ nezapomíná Kouba, kde s fotbalem začínal.

Nová Ves mohutně posilovala a chtěla by cílit na nejvyšší příčky v západní B třídě. K tomu by mělo dopomoci útočné duo Kouba - Marx. „Vstup byl dobrý, nemůžu si stěžovat. Napadalo to tam jak mně, tak Tomáši Marxovi. Získali jsme tři body, takže spokojenost,“ prohlásil skromně ke dvěma vstřeleným hattrickům.

Výhra v prvním soutěžním utkání je vždy důležitá. „Na to, že to bylo poprvé, to docela šlo. Ještě jsme ale úplně nenacházeli jeden druhého a spíše nás vždy našli záložníci. Určitě je tedy stále na čem pracovat,“ přiznal fanoušek Realu Madrid či Cristiana Ronalda.

Poslední roky hrál v I.A třídě v dresu Žibřidic. Tam to šlo ale postupně od desíti k pěti. „Nebyli lidi a táhlo se to ve dvanácti nebo třinácti hráčích. Stávalo se, že gólman musel nastoupit v útoku a tak podobně,“ zakroutil kanonýr hlavou.

Pachuť z konce v něm stále trochu zůstává. „Kdyby se sehnali tři nebo čtyři hráči na doplnění, myslím si, že by se v Žibřidicích stále hrála I.A třída,“ řekl.

Vzápětí Kouba zavzpomínal na poslední angažmá. „Hrálo se mi tam dobře. Je tam velké hřiště, což mi vyhovuje. Tonda Toločko navíc uměl vytvořit nadstandardní podmínky pro krajskou soutěž. Když jsem se ale dozvěděl, že spousta hráčů odchází, začal jsem si také hledat nové angažmá,“ přiznal útočník.

Kroužilo kolem něj více klubů. „Nabídku jsem měl z Chrastavy, kde mám dle slov pana Rozmajzla stále dveře otevřené a ze Stráže pod Ralskem. Z vyšších soutěží to byly tyto dva celky,“ vyjmenoval fanoušek Slovanu Liberec.

Ostatně i v tomto celku v mládeži působil a stále ho sleduje. „Slovan je zatím stále v očekávání. Myslím si, že výsledky přijdou. Je to mladý tým a chce to trpělivost. Záleží, jak dlouho ji bude mít vedení s trenérem, pokud by se nedařilo. Je to ale v začátcích. Buduje se nová cesta. Je potřeba udržet hráče pospolu a vytvořit partu. Nesmí každý půlrok odcházet několik z nich,“ přinesl svůj náhled na dění v oblíbeném klubu.

Vraťme se ale do nižších pater. Měl nabídky z krajského přeboru. Proč se rozhodl pro I.B třídu? „Časově už to nezvládám. Fotbal je na třetí nebo čtvrté koleji. Nemůžu tomu věnovat tři dny v týdnu plus víkend. Stíhám sotva jeden trénink a zápas,“ pokrčil rameny.

Do zaměstnání totiž dojíždí do Německa. „Práce jde s fotbalem skloubit těžko. S přítelkyní navíc budeme mít o víkendu svatbu a následně se bude nejspíš chystat Kouba junior,“ prozradil s úsměvem.

Trenér Martin Kverka vyhlásil atak na postup. Jeho svěřenec je ale v tomto směru zdrženlivější. „Zatím úplně neznám soupeře v B třídě. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme. Těžko říct, kdo bude favorit. Možná Kamenice nebo Hodkovice. Ještě je budu poznávat,“ nechtěl být příliš velkohubý.

On sám už hraje fotbal jen pro radost. „Cíle si už nedávám. Je mi jedno, jestli hraji v A třídě nebo B třídě. Nemám ambice být nejlepším střelcem, radši na nejvíc gólů přihraju,“ uzavřel útočník, kterému se v české lize nejvíce líbí styl Lukáše Haraslína.