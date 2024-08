Se začátkem ale může být Lukáš Hodan rozhodně spokojen. „Máme až výborný vstup do soutěže. V Novém Boru jsme získali bod, který byl pro nás zlatý. Domácí měli o dvě gólovky více. My tam navíc jeli oslabení bez Hurťáků, kteří měli dovolenou a dva hráči se nám během zápasu zranili. Dohrávali jsme zbití jak koně a byli rádi za bod. První poločas byl dobrý a ve druhém to kluci ubránili,“ zhodnotil kouč první zápas v přeboru.