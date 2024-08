Úvodní přátelský zápas ale Pěnčínu příliš nevyšel. „První utkání jsme hráli se Skalicí, která loni skončila třetí v krajském přeboru. Ta nám ukázala, jak se to hraje. Byli jsme sice v plné sestavě, ale také po těžkém týdnu v největší zátěži. Po 25 minutách jsme prohrávali už 0:4. Druhý poločas jsme prostřídali a zápas skončil 3:7,“ uznal Hodan kvalitu soupeře.

Další střet se slabším soupeřem dopadl o poznání lépe. „Druhý zápas jsme odehráli se Mšenem. V prvním poločase jsme opět nastoupili v plné sestavě a vyhráli ho 4:1. Předvedli jsme hodně dobrý fotbalový výkon, byl jsem spokojený. Po prostřídání to nakonec skončilo 5:4,“ dodal.

Kádr doznal nějakých změn, ale není jich mnoho. „Na půlroční hostování odešel do okresního přeboru Matějíček a Honza Lhoták šel kvůli práci a rodině do Jeníšovic. Čekáme na jednoho hráče, který by šel okamžitě do základní sestavy. Měli bychom o něho velký zájem, ale jméno zatím prozradit nemohu. Řeknu jen, že se jedná o středního záložníka. Z Doubravy a Mírové k nám ještě přišli dva mladí a perspektivní kluci Milan Mareš a Marcel Kovář,“ prozradil trenér alespoň něco.

Největší oříšek ale musejí co nevidět rozlousknout. „Nastal nám však problém na postu brankáře. Semenský má stále nedoléčené zranění kolena a druhý brankář Jakub Filla, který dochytával loňskou sezonu, pracuje na směny a bral si na zápasy dovolenou. Tu už ale nemá. Asi měsíc sháníme gólmana po celém kraji. Snad se nám přijde ukázat osmnáctiletý brankář z Přepeř. Kluci ještě oslovili bývalého brankáře, který by nám v případě největší nouze snad vypomohl,“ doufá Hodan.

Přestože je Pěnčín nováčkem v soutěži, cíle si nedává malé. „Chceme hrát dobrý fotbal a klidný střed tabulky. Máme samozřejmě nějaké sny, ale ty jsou daleko. Opět budeme mít nejstarší mužstvo v soutěži, jsme nováčci. Chceme si v pohodě zahrát a nemít žádné nervy,“ uzavřel.

První utkání odehraje Pěnčín v sobotu 10. srpna na půdě Nového Boru.