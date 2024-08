Hlavní změna nastala mezi třemi tyčemi. „Skončil dlouholetý brankář Zajíček, kterému je už 48 let. Bude ale takový přítel na telefonu a když bude potřeba, vypomůže nám. Místo něho přišel třicetiletý Polák Martyn Ral z Lubaně. Ještě bychom potřebovali hráče tmavé pleti a budeme světoví. Chtěl jsem po účetní peníze, abych mohl na dovolenou do Afriky, že bych někoho přivezl, ale nechce nic dát,“ smál se Budzel a ihned dodal, že se samozřejmě jedná o vtip.

Frýdlant získal ještě dva mladíky. „Dále přišel Matěj Stříteský z Krásného Lesa a ze Slovanu Liberec se vrátil Pavel Mauer. Naopak odešel Jakub Adamec do Hrádku nad Nisou, který si jde vyzkoušet divizi,“ prozradil také jediný odchod z týmu.

Frýdlantský předseda vyhlíží zajímavou sezonu. „Čeká nás těžký ročník, protože se bude hrát v 16 týmech. Myslím si, že to bude ještě kvalitnější a vyrovnanější než loni. Chceme se rozhodně držet co nejdále od sestupových vod a úplně nejlépe hrát první polovinu tabulky,“ přál by si Budzel.

Slovan Frýdlant vstoupí do nové sezony v neděli 11. srpna na hřišti Skalice u České Lípy.