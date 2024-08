Ve Višňové si od fotbalu pořádně odpočinuli. „Nechal jsem klukům opět delší volno. 20. července jsme měli turnaj a v tom týdnu začali přípravu. Trénujeme společně A-tým, B-tým a navíc také dorostenci. Docházka není úplně ideální, to řeknu na rovinu. Je to klasicky z pracovních či rodinných důvodů. Věřím ale, že fotbal hrát nezapomněli,“ pousmál se předseda žlutomodrých.

Bohužel docházka není jedinou komplikací. „Měli jsme odehrát tři přátelská utkání, ale zápasy s Rozstáním a Rapidem se neuskutečnily z důvodu podmáčeného trávníku. Vždy se mělo hrát v den, kdy hrozně pršelo a nechtěli jsme si ničit hřiště. Odehráli jsme tak jen zápas s Bílým Kostelem, který skončil 2:2,“ řekl Melka.

Co se týče nových tváří, přivítali v klubu dvě. „Dva starší kluci odešli do Hejnic. Už nechtěli hrát krajský přebor a chtěli se vrátit domů. Přišel útočník Vojta Bubla z Nymburska, který se jeví velmi dobře a obránce Roman Lakomý z Nového Města pod Smrkem. Kluci mají zájem a my neodmítáme nikoho, kdo chce hrát. Sehnat do našich končin nějaké lidi není jednoduché. Věřím, že zapadnou. Dále tým doplním opět dorostenci,“ prozradil.

Největší novinkou celku z Frýdlantského výběžku je vznik dalšího mužstva. „Založili jsme také C-tým, takže momentálně máme tři dospělá mužstva. Je to z důvodu, že máme v kategorii U19 hodně dorostenců a chceme, aby se postupně zapojovali do dospělého fotbalu. Bude to takový mix dospělých chlapů a dorostenců,“ pravil k nově chystanému projektu.

Cíle se před novou sezonou nemění. „Ambice máme podobné jako v posledních letech. Chceme hrát důstojný střed tabulky a snažit se dostat výše. Z objektivního hlediska to vidím ale na ten střed. Samozřejmě bude záležet na pracovním vytížení hráčů a jak nám bude držet zdraví,“ uzavřel Melka.

Višňová vstoupí do nové sezony 10. srpna sobotním utkáním v Sedmihorkách.