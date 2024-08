Frýdlant zatím získal ve dvou utkáních pouze bod. Ve Skalici totiž prohrál 0:1. „Šli jsme dvakrát úplně sami na bránu a nedali ani jednou gól. U branky domácích se nechci moc bavit, jestli to ofsajd byl nebo nebyl. Navíc jsme neproměnili penaltu. Byl to spíše remízový zápas, domácí se báli o výsledek do poslední chvíle,“ prohlásil předseda Martin Budzel o prvním mistrovském utkání.

Při tom druhém ho mrzí závěr. „Ve Šluknově jsme vedli 2:1, ale pár minut před koncem si necháme dát gól. V závěru jsme ještě měli jednu velkou šanci, ale remíza je nejspíš spravedlivá. Stále je to plusový bod venku,“ přiznal.

Před sezonou se zvedla vlna nevole, když se hlasovalo o připojení Šluknova do libereckých soutěží. Frýdlantskému předsedovi to ale příliš nevadí. „Normálně jezdíme autobusem, ale tentokrát jsme zvolili dopravu automobily, protože jsme jeli z výběžku do výběžku přes Polsko a Německo a autobus touto cestou jet nesmí. Je to necelých 60 kilometrů, ale hodina cesty,“ přiblížil Budzel komplikace dopravy.

Polovinu venkovních zápasů ale mají už za sebou. „Kvůli pokládce tartanu kolem hřiště nás čekají na začátku soutěže čtyři zápasy venku v řadě. Utkání se Šluknovem jsme měli hrát doma, jinak ostatní tři dle losu venku. Zatím máme po dvou odehraných bod, což není úplná tragédie. Uvidíme, jestli něco urveme teď v Bělé,“ vyhlíží předseda další zápas.