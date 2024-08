„S přípravou jsem celkem spokojený. Scházeli jsme se v poměrně dobrém počtu. Samozřejmě do toho zasáhly nějaké dovolené, ale to je tak vždycky. Kluci si mě odhlasovali jako trenéra a zatím to vypadá dobře. Uvidí se v sezoně, jak to bude probíhat,“ přiznal mírnou nejistotu nový kouč.