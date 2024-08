„V Železném Brodě to nebylo optimální. Jeli jsme tam s malým počtem hráčů a nemohli jsme pořádně prostřídat. V první půli jsme mohli rozhodnout. Měli tři vyložené šance, ale proměnili jen jednu,“ kroutil Michal Řezka hlavou.

Uznal ale kvalitu soupeře. „Domácí byli celý zápas lepší na balonu. Ve druhém poločase otočili skóre utkání dvěma slepenými góly a do konce utkání si už výsledek pohlídali. Rozhodl první poločas a naše neproměněné šance,“ má jasno hrající kouč.

O týden později už to bylo lepší. „Na první domácí zápas jsme se sešli naopak v dobrém počtu. Hlavně v první půli jsme ovládali hru a zaslouženě šli do vedení. V posledních deseti minutách přišel krátký výpadek, kdy nám možná uškodilo vyloučení soupeře. Nový Bor zjednodušil hru, a to nám dělalo problémy,“ nechápal.

A po přestávce bylo ještě hůře. „Na začátku druhé půle nás navíc soupeř zaskočil a vyrovnal na 1:1. Dostal nás do kolen, ale dokázali jsme se zvednout. Pomohli nám střídající hráči a utkání jsme dotáhli do vítězného konce. V závěru jsme mohli pečetit vítěství gólem na 5:1, místo toho jsme dostali na 4:2,“ našel Řezka kaňku na konečném výsledku.

Pochvalu si vysloužil také hlavní rozhodčí. „Chtěl bych poděkovat za výkon rozhodčího Jana Blažka. Věděli jsme, že to bude těžké utkání, protože Nový Bor hraje hodně tvrdě. Rozhodčí ale od začátku dával zaslouženě karty, čímž ochránil zdraví hráčů. I přesto ale máme dva zraněné. Když jsme loni hráli u nich, dostali jsme nakopáno a karty nepřicházely. Bylo to strašné,“ zavzpomínal chrastavský kouč.

V dalším kole čeká Chrastavu utkání ve Stráži pod Ralskem. Hrát se bude v sobotu 24. srpna od 17 hodin.