Následovat by měly lepší zápasy. „Věřím, že teď už přijdou vyrovnaní soupeři a bude to vypadat také jinak. Těžko se hraje, když ani jednou nemáte kompletní soupisku. Chybí dost lidí z kostry týmu a nemáme zatím ideální sestavu. Uvidíme, jestli se to zlepší, teď už je to pouze na hráčích,“ mrzí Melku špatná docházka.

Ve třetím kole pojede Višňová do Železného Brodu. „Doufám, že odehrajeme vyrovnaný zápas a urveme už nějaké body. Tři zápasy bez bodu by byly špatné. Železný Brod hrál minulou sezonu dobrý fotbal. Zlepšili se a nic jednoduchého nás nečeká. Jedeme tam ale ubojovat nějaké body,“ pronesl odhodlaně.