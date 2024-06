Pak už přešel k hodnocení utkání. „Zaslouženě jsme se dostali do vedení 3:0. Pak nám neuznali dva góly, Bílý Kostel vycítil šanci, nic nevzdal a vrátil se do zápasu. Nakopli se krásným gólem z rychlého brejku a kousali až do poslední minuty. Pamatuji si, že loni jsme tam vedli už 4:1 a nakonec vyhráli o gól 5:4. Tohle bylo to stejné,“ zavzpomínal kouč.

Rozhodutí sudích mu leželo v žaludku. „Jeden gól měl být podle mě uznaný. Po rohu se balon dostal na hranici velkého vápna, kde Bárta střílel z voleje kolem všech hráčů, ale nikdo od nás se míče nedotkl. Hlavní rozhodčí společně s pomezním branku uznali, ale u pomezního byli domácí fanoušci, kteří na něho začali řvát a vyhrožovat mu. Následně branku odvolali z důvodu, že naši hráči stáli před brankářem a bránili ve výhledu,“ nechápavě zakroutil hlavou.

Slovan Liberec sklízí pochvaly na sociálních sítích za video s novým trenérem

Nakonec však trojici řídící utkání pochválil. „Jinak ale byli rozhodčí velmi dobří. Bylo tam pár chybiček, kdy třeba bylo zbytečné dávat žlutou kartu za normální zákrok, ale to je fotbal. Každý děláme chyby,“ dodal Hodan shovívaně.

Předseda domácích si pochvaloval úroveň zápasu. „Byl to pěkný fotbal, ale bohužel to nevyšlo. Pěnčín přijel jako velký favorit, což od začátku potvrzoval. Hned v úvodu si vytvořil tlak, standardní situace a rohové kopy, se kterými máme stále problémy a dostali jsme z toho gól. Druhý jsme si pak dali vlastní. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale nic neproměnili,“ mrzelo Janáčka.

PODÍVEJTE SE: Hrádek je dva zápasy od divize! Pěnčín srazily dvě červené

Ani vstup do druhé půle nevyšel Bílému Kostelu podle představ. „O přestávce jsme si řekli, že to nezvdáme, ale bohužel hned ve 46. minutě jsme inkasovali z odraženého míče po standardní situaci. Opět se ale ukázala bílokostelecká morálka. Povedlo se snížit, jenže hned v zápětí dal Pěnčín čtvrtý gól. Ani to nás však nezlomilo a postupně jsme snížili na 2:4 a po dorážce z penalty dokonce na 3:4,“ pravil k povedené pasáži domácích.

Na vyrovnání však nakonec nedošlo. „Pěnčín znervózněl a měli jsme další šance. Na hráčích bylo vidět, že cítí šanci a chtějí vyrovnat. V nastaveném čase pak přišel faul na našeho hráče, jenže místo toho, abychom nakopli dlouhý balon dopředu, chtěli jsme to konstruktivně rozehrát, ztratili jsme balon a Pěnčín svým pátým gólem pěčetil vítězství,“ pokrčil Janáček na závěr rameny.