V důležitém záchranářském souboji rozhodl první poločas, ve kterém si domácí tým vypracoval třígólový náskok. "Zápas se odehrál na těžkém terénu, ale po dlouhé době jsme byli v kompletní sestavě. První gól byl šťastný, když se náš záložník Nevečeřal ukopl při centru a míč skončil za překvapeným brankářem. Pak jsme v prvním poločase přidali ještě další dvě branky a vedli 3:0," popisoval průběh první půle trenér Nového Města David Jalovičár.

Po poločase už branky nepadaly. "Ve druhé půli se Vratislavice snažily o zkorigování, ale výsledek jsme si pohlídali a po dlouhé době mohli slavit vítězství," říkal spokojeně domácí kouč.

Moc dobře si uvědomoval, o co se hrálo. "Je to pro nás hodně důležité vítězství, které by nás mohlo nakopnout. V příštím kole jedeme do Kamenice, což je, obzvláště doma, hodně těžký soupeř. Doufám, že si nějaký bod zpět odvezeme," zůstává po výhře sebevědomý.

To hostující trenér logicky neměl mnoho důvodů k radosti. "Nové Město zahrálo tak, jak potřebovalo. My jsme jim umožnili vstřelit tři laciné góly. První byl po chybě brankáře. Druhý po rychlém brejku a neuhlídání hráče na středu a při třetí brance stoper přemýšlel o rozehrávce, zašlápl si balon, prohrál souboj a inkasovali jsme," smutnil Daniel Vlk.

Na hře svého týmu ale našel nějaká pozitiva. "Dopředu jsme také měli šance, možná chvílemi i soupeře přehrávali, ale bez jakéhokoliv účelu. Až ve druhém poločase, kdy jsme se je snažili dostat pod tlak, jsme si vypracovali větší šance. Nedokázali jsme ale trefit poloprázdnou bránu nebo proměnit samostatný únik. Potopili nás individuální chyby a neproměňování šancí," krčil rameny.

Vratislavice se najednou propadly na poslední místo tabulky I.B třídy západ. "V tuto chvíli je každá ztráta komplikací. Začalo to tím, že jsme přišli o šest bodů před začátkem jara a z klidného devátého místa jsme najednou byli o tři příčky níže v boji o záchranu. Veze se to s námi a do toho máme dlouhodobě zraněné čtyři hráče ze základní sestavy. Plácáme se jak v souboji o záchranu tak ve skládání sestavy," kroutí hlavou vratislavický kouč.

Jilemnice - Jablonné v Podještědí 1:1 (0:1)

V souboji celků ze středu tabulky se body dělily. "Věděli jsme, že to bude velmi těžké utkání. Domácí tým, bojující o udržení v soutěži, hrál s velkým nasazením. Ovšem jako v předchozích zápasech naše dobrá obranná fáze celého týmu zvládala vše bez větších problémů. Ve 34. minutě jsme se dostali do vedení po kombinační akci a do poločasu jej udrželi," chválil si trenér Jablonného Jaromír Hetver.

Po druhé půli už ale tolik úsměvů nerozdával. "Druhý poločas byl za mě asi zatím nejhorší poločas v jarní části sezony, kdy kluky nemohu pochválit. Soupeř sice více zjednodušil hru, ale našimi chybami jsme ho dostali ještě víc do utkání. Především mi hodně vadili fauly kolem našeho vápna, které byly opravdu zbytečné. Následovala série rohů a přímých kopů a vyrovnání v 65. minutě," pravil rozladěně.

Nakonec se hosté museli obávat o výsledek až do konce. "Hra se ještě více vyhrotila a domácí nás zatlačili, ale po zbytek utkání se nic dalšího nestalo. Bod bereme a vzhledem k vývoji utkání je remíza spravedlivá. Na víc jsme bohužel v tomto utkání neměli. Zároveň je to varování do dalších bojů, kdy je potřeba zvládnout oba poločasy," velí Hetver.

Hodkovice n. M. – Kamenice 1:2 (1:2)

Třetí místo v neúplné tabulce drží i po porážce 1:2 s Kamenicí celek Hodkovic nad Mohelkou. "Zápas jsme si kvůli nezpůsobilému hřišti museli přesunout na umělku do Turnova, což nebylo ideální, ale přišlo nám to jako lepší varianta, než zápas odkládat na nějaký všední den. Další střetnutí budeme hrát v sobotu ve Cvikově, tam bývá hřiště dobré. Uvidíme, jak jeho kvalitu ovlivní počasí. Na lepší terény se ale určitě už těšíme," přiznal hodkovický trenér David Novotný.

Jeho tým proti Kamenici dobře začal, ale nakonec vyšel bodově naprázdno a zapsal ve 20. kole pátou porážku v sezoně. "Začali jsme nervózně, kupili chyby a nebylo to ono. Po deseti minutách jsme se sice dostali do vedení, ale hosté rychle vyrovnali a vývoj skóre do poločasu ještě otočili. Do druhé půle jsme dva hráče prostřídali, pozměnili rozestavení a výkon celkově zlepšili. Dokázali jsme si vytvářet šance, před bránu posílali zajímavé centry, ale vyrovnat jsme bohužel nedokázali. Kamenice hrála účelně, nakopávala dlouhé pasy na své vysoké hráče a výhru si vzít nenechala. Pro nás je to škoda, protože podle mě to zápas na zisk alespoň bodu byl," dodal Novotný.