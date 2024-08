Během přípravy zaznamenal doubský Sokol dvě vítězství a jednu porážku. „Odehráli jsme tři přípravné zápasy. První jsme doma vyhráli proti Krásné Studánce 9:5, Vesec jsme porazili 7:1 a naposledy jsme hráli ve Frýdlantu, kde jsme prohráli 2:6. Generálka proběhla v Pěčicích. To je obec za Mladou Boleslaví, která hraje I.B třídu Středočeského kraje,“ vyjmenovával Sulo.

Se skládáním základní jedenáctky může mít ze začátku problémy. „Spíše jsme zaznamenali odchody než příchody. Do Mníšku odešel Brož, Zahejský a Šťastný šli do Krásné Studánky, Karásek do Lučan, brankář Klíma do Vysokého nad Jizerou a Novák do Nové Vsi. Posílil nás Lukáš Broschinský ze Žibřidic, brankář Fiala ze Slovanu Liberec a vrátil se Šimek,“ prozradil.

Díky četným změnám se zdráhá vyslovit jakékoliv ambice. „Dávat si cíle před soutěží je ošemetné. Víte, jak to je. Začneme a uvidíme po třech kolech, kolik uděláme bodů. Pak si můžeme dát nějaké cíle,“ uzavřel Sulo.

Doubí vstoupí do nového ročníku zostra. V úvodním kole totiž přivítá na domácím hřišti sousední Vesec. Derby je na programu v sobotu 17. srpna od 14. hodin.