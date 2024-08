Formu Osečná vyladila poměrně ideálně. „Měli jsme tři přátelská utkání a jeden modelový zápas mezi sebou 9 na 9. Výsledky byly vzestupné. S Vescem jsme prohráli, se Zásadou remizovali 1:1 a naposledy porazili Doubravu 7:3,“ vyjmenoval Pittner přátelské zápasy.

Změnu v kádru se očekávají, ale ještě nejsou hotové. „Na posilách pracujeme, ale ještě to není dořešené, tak nechci prozrazovat jména. Máme ale přislíbeno, že přijdou. Jeden se povedl, ale bohužel si hned utrhl vazy v koleni. Pracujeme na gólmanovi, dvou obráncích a dvou záložnících. Naopak odešli Olbrich do Jablonného, Švec do Vratislavic a skončil Hobbs,“ pravil.

František Pittner ví, že start je základ. „Chceme chytit začátek soutěže a od toho se odrazit. Kdyby se nám to povedlo jako v minulé sezoně, bylo by to super. Musíme dát dohromady kádr, ať víme, s kým do toho půjdeme. To bude alfa omega všeho,“ uzavřel kouč Osečné.

Osečná vstoupí do soutěže domácím utkáním s nováčkem z Mníšku. Hrát se bude v sobotu 17. srpna od 14:00.