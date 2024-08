Během léta se JOKERS utkali se třemi celky. „Hráli jsme v Žibřidicích, kde jsme zvítězili 6:2, poté s Nový Městem 7:4 a generálku ve Vesci,“ řekl majitel a trenér klubu v jedné osobě.

V kádru nedošlo k mnoha změnám. „Opustili nás pouze Pepa Likavec, který zamířil do Nového Města a gólman Szappanos se vrátil do Habartic. Místo něho přišel brankář Vykoukal ze Žibřidic. Dále Lukáš Čeřovský, který byl naposledy také v Žibřidicích, ale kvůli nemoci dlouho nehrál a Jakub Leitner z Napajedel, to je až u Zlína. Ten dříve působil ve Slovanu Liberec, než se odstěhoval,“ prozradil Pospíšil.

V klubu vědí, že je rozhodně nečeká lehká sezona. „Když to půjde, nechceme dělat ostudu. Samozřejmě se může stát, že budeme prohrávat. K vyšší soutěži mám respekt, stejně jako jsem ho měl k okresnímu přeboru, když jsme postoupili a následně tam tři roky zvládli v pohodě. Nemáme co ztratit. Jdeme to zkusit a když se nebude dařit, spadnout můžeme vždycky,“ snímá takticky tlak ze svých svěřenců.

JOKERS vstoupí do soutěže venkovním utkáním na hřišti Kamenice. Zápas se odehraje v neděli 18. srpna od 15:00.