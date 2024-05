Toho mrzela hlavně situace před úvodní brankou. „První gól podle nás padl z jasného ofsajdu, ale nechtěli jsme mladé kluky na lajně zbytečně stresovat. Bratr navíc dostal za protesty u této situace žlutou kartu. Viděli to opravdu všichni, ale nedá se nic dělat, takový je fotbal. Když to ze mě po deseti minutách spadlo, omluvil jsem se pomeznímu a řekl mu, ať v klidu mává dále,“ přiznal.

Studenec je k nezastavení. Skvělou jarní formu odnesl také Rychnov

Na rozhodčí se ale vymlouvat nechtěl. „Bylo to o tom, kdy dostaneme první gól. Oni nás mačkali a my se v prvním poločase skoro k ničemu nedostali. Měli jsme pouze náznaky a šance mělo Jablonné. Dvě z nich proměnilo a do kabin se šlo za stavu 0:2,“ popsal Kverka.

Druhý poločas však vypadal úplně jinak. „O přestávce jsme si řekli, že zkusíme dát kontaktní gól a využít Csaplárovu past. Paradoxně když jsme se dosali do tlaku, inkasovali jsme z protiútoku na 0:3. Následně jakoby Jablonné fyzicky odešlo a posledních dvacet minut jsme je naopak mačkali my. Tlačili jsme, měli šance a dali dvě branky. Myslím si, že kdybychom hráli ještě pět minut, dokázali bychom vyrovnat,“ přemítal domácí trenér.

Podobně viděl zápas také hostující kouč. „Do zápasu jsme vstoupili aktivně, dařily se nám kombinační akce a do 10. minuty jsme měli dvě tutovky, které ale domácí gólman bravurně zlikvidoval. Síť jsme poprvé rozvlnili ve 25. minutě po akci bratří Čermáků. Na hřišti jsme v tu chvíli byli dominantní a přidali ještě druhý gól. První půle byla z naší strany dobrá a vedení zasloužené,“ řekl Aleš Kotek.

Fotbal umí být pěkná svině, ulevil si Jirák po ztraceném bodu v závěru

Také po přestávce skórovalo nejprve Jablonné. „I do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně a v 56. minutě dali třetí gól. Všichni jsme si mysleli, že máme výhru v kapse, ale to jsme se hodně mýlili. Domácí v 78. minutě snížili, dostali se do zápasu a my pod tlak. Soupeř byl v této fázi zápasu lepší. Druhý gól jsme inkasovali v 90. minutě a udržet náskok nás stálo velké nervy,“ přiznal.

To se však povedlo. „Nakonec jsme ale vedení nepustili a získali tři body. Až na posledních deset minut byl zápas z naší strany povedený. Kluky musím pochválit za předvedenou hru a vítězství,“ dodal Kotek.