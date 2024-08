Důležitý útočník bude i v následující sezoně hrát v Nové Vsi. „Na Tomáše Marxe bylo hodně nabídek, ale zůstává u nás. Má podmínku, že v České republice už nebude hrát nikde jinde než ve Vsi,“ řekl Kverka s úsměvem v nadsázce.

Do kádru přišlo mnoho nových tváří. „Museli jsme posílit, protože už se na to koncem sezony nedalo dívat. Přišli Matěj Šorejs a Kuba Kouba ze Žibřidic, ukrajinský gólman z Frýdlantu, který naposledy chytal třetí ligu ve Finsku. Ten se jeví hodně dobře. Dále přišel Luděk Černohorský z Německa, který předtím působil ve Višňové, Martin Novák z Doubí a Radim Čadek z Jablonného. Nejčerstvější posilou je pak Pavel Lanc z Nového Města,“ vyjmenoval jména nových borců.

Kverka se těší hlavně na sílu útočné dvojice. „Vypadá to, že parta bude dobrá. Navíc přišla kvalita. Vepředu budeme mít Marxe s Koubou a řekl bych, že když dáme 120 gólů za sezonu, bude to ještě málo,“ neskrývá sebevědomí.

Také ambice budou letos úplně jiné. „Nechci to moc vykřikovat, ale budeme se snažit hrát na první místo. Jestli to takto vydrží, máme na to. Myslím si, že tam kromě rezervy Hrádku nikdo nebude. Příliš nevěřím ani Krásné Studánce, že by se rychle oklepala a vrátila do I.A třídy. Tak uvidíme,“ uzavřel Kverka.

Nová Ves vstoupí do dalšího ročníku I.B třídy na hřišti Starých Splavů. Zápas začíná v sobotu 17. srpna od 17 hodin.