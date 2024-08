V přípravě zapsal Mníšek jen jednu výhru. „Sehráli jsme tři přátelské zápasy. Dva prohráli a jeden vyhráli. S Vescem 3:4, pak s rezervou Hrádku nad Nisou, která byla kombinovaná s U19, 2:6 a naposledy jsme vyhráli ve Stráži nad Nisou 4:2,“ vyjmenoval.

Tři hráči dovnitř a tři ven. „Dva hráči skončili a jeden odešel. Jedná se o Lukáše Drašnera, Ondru Rašína a Radka Barbořáka. Stejný počet hráčů nás ale posílil. Vojta Brož z Doubí, Jan Paidar z Chotěboře a Michal Kováčik z Dolní Řasnice. Navíc máme v hledáčku jednu ukrajinskou akvizici, která naposledy působila v Polsku,“ nechtěl být Proche konkrétnější.

V klubu si příliš velké ambice logicky nedávají. „Naším jednoznačným cílem je záchrana. Zkusíme si krajskou soutěž a uvidíme. Velká část kluků si řekla, že to chtějí zkusit. Když to nevyjde, svět se nezboří a vrátíme se do okresního přeboru,“ prohlásil Proche s klidem v hlase.

Mníšek vstoupí do sezony venkovním zápasem v Osečné, který se odehraje v sobotu 17. srpna od 14 hodin.