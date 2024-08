Ten opět žehral na rychlou přípravu. „Letní příprava byla krátká jako každý rok. Chtělo by to o trochu více času. Ná trénincích se scházelo 20-25 hráčů. Na to, že se sestoupilo, je nadšení velké. Podařilo se nám navíc udržet všechny hráče. Je vidět, že s tím kluci chtějí něco udělat a rádi by se poprali o postup zpět,“ řekl trenér spokojeně.

Úvodní dva přátelské zápasy však Studánka prohrála. „První zápas jsme hráli v Doubí a skončilo to vysokým výsledkem 5:9 pro soupeře. Dá se hodnotit maximálně první poločas, který byl docela dobrý. Po prostřídání už to byl takový punk. Dále jsme hráli v Řepově, což je účastník středočeské B třídy. Prohráli jsme sice 1:2, ale vyzkoušeli jsme si nové věci. Vysoké napadání a podobně. Kluci vydrželi běhat, takže fyzicky jsou na tom dobře. Nejsou ale zvyklí dávat góly, což sami po utkání přiznali. Do toho se už musí dostat sami,“ pokrčil rameny.

V posledním utkání se ale hráči naladili vítězně. „Generálku jsme odehráli ve Vratislavicích. Nastoupili jsme už v sestavě, která se bude podobat té mistrovské a zvítězili jsme 3:2,“ pochvaloval si Jirák.

Důležité je také, že všichni zůstali. „Je skvělé, že neodešel vůbec nikdo. Hotového máme jednoho hráče, ale v jednání jsou další čtyři. Tím jistým je Jiří Haunold z Doubí. To by měla být velká posila do středu hřiště. V jednání máme dva mladé hráče z Doubí, jednoho ze Cvikova a jednoho z Frýdlantu,“ nechtěl být kouč konkrétnější.

Jakožto sestupující z vyšší soutěže by měla Krásná Studánka mířit vysoko, ideálně na postup. „Bylo by alibistické říkat, že půjdeme zápas od zápasu a uvidíme. Byl bych rád, kdybychom byli v první trojce. Kádr jsme udrželi pohromadě, kluci jsou přes rok spolu a mělo by se to někde odrazit. Nebude to ale nic jednoduhého. Každý si myslí, že po sestupu profrčíme soutěž a půjdeme zpět nahoru, ale tak to není. B třída není tolik fotbalová, ale daleko více bojovná,“ má jasno Jirák.

Do soutěže vstoupí Krásná Studánka domácím zápasem s Doksy. Utkání startuje v sobotu 17. srpna od 10:30.