Pojďme ale pěkně od začátku. „Do zápasu jsme šli s tím, že do něj musíme dobře vstoupit, což se podařilo. Kluci hráli zodpovědně a prvních patnáct minut to byla taková uťukavaná. Ve 20. minutě přišlo naše vedení. Dobrá kombinace z levé strany po ose Řehák, Lacina a zakončujicí Lukáš Čermák. V tuto chvíli jsme měli utkání poměrně pod kontrolou. O tři minuty později poprvé zahrozili také domácí ale gól z toho nepadl,“ popisoval Jaromír Hetver první třetinu zápasu.

Za chvíli už Mšeno srovnalo a pak přišla černá dvouminutovka Jablonného. „V utkání přišly dva zlomové okamžiky. Ten první ve 36.minutě, kdy měl domácí tým možnost kopat pokutový kop za ruku našeho hráče a otočil skóre utkání na 2:1,“ kroutil hlavou kouč.

Ale to horší přišlo vzápětí. „Hráči úplně vypadli z koncentrace a toho soupeř dokonale využil. O minutu později nastala nepochopitelná chyba, kterou budu dlouho vstřebávat. V souboji o míč na naší půlce nechal rozhodčí výhodu, i když se na dvě vteřiny hra v podstatě pozastavila. Rozhodčí ale nepískl. Naši borci bohužel absolutně přestali reagovat. Domací hráč na nic nečekal vzal míč a dostal Mšeno do vedení 3:1. Pro všechny aktéry této situace je to velké ponaučení. Dokud není písknuto, hra stále pokračuje,“ připomněl Hetver jedno ze základních pravidel fotbalu.

První dějství tak skončilo 3:1 pro domácí. „O poločase jsme hráčům říkali, že není nic ztraceného. Je potřeba se především koncentrovat na náš výkon a více do toho šlápnout,“ nechal nahlédnout do kabiny.

Zlepšení na sebe nenechalo dlouho čekat. „Druhý poločas začal dobře. Kluci byli na míči a vytvářeli si dobré situace, kterým chybělo jenom lepší řešení. V 55. minutě přišel druhý a rozhodující okamžik utkání. Také my jsme zahrávali pokutový kop. Bohužel domácí gólman penaltu chytil a za chvíli jsme dostali do otevřené obrany gól na 1:4,“ pokrčil kouč smutně rameny.

To znamenalo konec nadějí na bodový zisk. „Domácí si zbytek zápasu pohlídali a zvítězili. V tomto zápase bohužel rozhodla efektivita. Utkání sneslo určitě měřítko, ale fotbal se hraje na góly. Je potřeba vzít si z tohoto zápasu především ponaučení. Určitě je na čem stavět,“ dodal Hetver.