Zápasů ale Hodkovice mnoho nesehrály. „Je období dovolených a sejít se o víkendu je poměrně těžké. Měli jsme tak naplánovaný pouze jeden přípravný zápas proti rezervě jabloneckého Pěnčína,“ přiznal.

Další problém je mezi třemi tyčemi. „Budeme muset řešit pozici brankáře, protože náš chce odejít do Osečné. Gólmanů je málo a musíme to vyřešit do začátku soutěže, což nebude jednoduché,“ ví Novotný.

Kádr se bude muset postupně omlazovat. „Dále chceme zapracovávat do kádru dorostence, kteří už nakoukli do zápasů během minulého ročníku. Když budou mít chuť a kvalitu, budu se je snažit zapojovat co nejvíce. Většině hráčů A-týmu je přes 30 let a musíme to začít pomalu obměňovat, aby se zachovala kontinuita. Dorostenců máme dost, hodně jich hraje také v rezervě, takže na tom budeme pracovat nejvíce,“ prozradil trenér.

Ten se svým týmem už nechce hrát o záchranu. „Chtěli bychom hrát v první polovině tabulky. Po podzimu jsme měli slušně nahráno, ale jelikož tréninková morálka nebyla ideální, postupně jsme se propadali tabulkou, až jsme bojovali do posledního kola o záchranu. Když bude tréninková docházka dobrá, neměli bychom mít problém,“ věří.

Hodkovice vstoupí do soutěže v neděli 18. srpna, kdy doma vyzvou Cvikov. Zápas startuje v 17:00.